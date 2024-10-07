بسبب صاروخ باليستي، رعب وهلع ركاب طائرة فى مطار بن جوريون (فيديو)

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، بإغلاق المجال الجوي فوق تل أبيب بعد اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن.

صور متداولة تظهر حالة هلع من إحدى الطائرات في مطار بن غوريون بعد اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن#قناة_العربية pic.twitter.com/opmZSXJsCb — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 7, 2024

إغلاق المجال الجوي فوق تل أبيب

من جهتها أكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عن توقف حركة الهبوط والإقلاع في مطار بن جوريون الدولي وأن حالة من الهلع تسيطر على الركاب.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق صاروخ باليستي ذاتي الدفع من اليمن باتجاه وسط إسرائيل، مؤكدا اعتراضه.

إطلاق صافرات الإنذار بعد إطلاق صاروخ من اليمن

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: تعرضت البلاد لإطلاق صاروخ من اليمن، وتسبب في إطلاق عدة صفارات إنذار في السهل والوسط، وتوقفت عمليات إقلاع وهبوط الطائرات في إسرائيل.