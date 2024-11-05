الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حزب الله يستهدف تحشدات للجيش الإسرائيلي في موقع البغدادي ومستوطنة المطلة (فيديو)

حزب الله يستهدف تحشدات
حزب الله يستهدف تحشدات للجيش الإسرائيلي، فيتو

نشر حزب الله اللبناني، فجر الثلاثاء، مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تحشدات للجيش الإسرائيلي في موقع البغدادي ومستوطنة المطلة على الحدود الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء الإثنين ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على البلاد إلى 3002 شهيد و13492 مصابًا.

وفي إسرائيل، قتل 72 شخصًا في هجمات شنها حزب الله، من بينهم 30 جنديًّا، وفق مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما تسببت هجمات حزب الله في نزوح أكثر من 60 ألف شخص من منازلهم.

ومنذ بدء العملية التي أطلقتها إسرائيل في 23 سبتمبر الماضي، تعمل قوات الجيش الإسرائيلي على نسف قرى كاملة أو أحياء فيها لاسيما تلك القريبة من الحدود.

 وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الإثنين إن إسرائيل انقلبت على كل الحلول المقترحة، داعيا مجلس الأمن الدولي لحماية المواقع الأثرية التاريخية من العدوان الإسرائيلي.

وفي المقابل أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن التوصل إلى اتفاق مع لبنان "ممكن خلال أسبوع ونصف بينما تتضاءل فرص إطلاق سراح الأسرى بصفقة في غزة".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حزب الله اللبناني الجيش الإسرائيلي موقع البغدادي وزارة الصحة اللبنانية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي مجلس الأمن الدولي المواقع الأثرية التاريخية العدوان الإسرائيلي مستوطنة المطلة

الأكثر قراءة

قصة غريبة لأشهر أغاني محمد حماقي (فيديوجراف)

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

مفاجأة، الزمالك يدرس بيع زيزو في يناير لهذين السببين

متنبئ أمريكى شهير يحسم هوية الرئيس، إليكم اسم الساكن الجديد للبيت الأبيض

كام وصل سعر جرام الذهب فى الصاغة مساء اليوم الإثنين؟

مصرع سائق وإصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالدائري

جيسوس يصدم جماهير الهلال السعودي بشأن إصابة نيمار

حسام حسن يكتفي بثلاث حراس في معسكر منتخب مصر حال إراحة الشناوي

منوعات

المزيد

مصرع 25 شخصا غرقا قبالة جزر القمر

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

اختيار 14 موقعا أثريا في العراق ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي

نوبة عصبية لسائق تتسبب في حادث مروع بتركيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 4/11/2024

المزيد

انفوجراف

قصة غريبة لأشهر أغاني محمد حماقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

هل النساء أكثر أهل النار؟، أمينة الفتوى توضح الحديث النبوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads