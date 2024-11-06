الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

ترامب: أتعهد بأقوى جيش ولن نسعى للحرب

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

فوز ترامب، تعهد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الأربعاء، في كلمة له أعلن فيها فوزه في الانتخابات الرئاسية: بالعمل على خفض الضرائب.

 

منع التدفق عبر الحدود 

 وأوضح أنه سيعمل على منع التدفق عبر الحدود ولن نسمح باستمرار الهجرة غير الشرعية.

وقال ترامب:  يجب أن نجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى.

 

ترامب يحقق أرقامًا غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 

وأضاف: حققنا أرقاما غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأتعهد للأمريكيين بالعمل الجاد.

وركز على أنه سيكون للولايات المتحدة تعليم أفضل وأقوى جيش مشددًا على أنه لن يسعى للحرب.

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