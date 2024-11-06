ترامب: أتعهد بأقوى جيش ولن نسعى للحرب

فوز ترامب، تعهد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الأربعاء، في كلمة له أعلن فيها فوزه في الانتخابات الرئاسية: بالعمل على خفض الضرائب.

منع التدفق عبر الحدود

وأوضح أنه سيعمل على منع التدفق عبر الحدود ولن نسمح باستمرار الهجرة غير الشرعية.

وقال ترامب: يجب أن نجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى.

ترامب يحقق أرقامًا غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وأضاف: حققنا أرقاما غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأتعهد للأمريكيين بالعمل الجاد.

وركز على أنه سيكون للولايات المتحدة تعليم أفضل وأقوى جيش مشددًا على أنه لن يسعى للحرب.