الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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سياسة

خبير قانون دولي: سياسة ترامب قد تعقد القضية الفلسطينية

ايمن سلامة،فيتو
ايمن سلامة،فيتو

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، في تصريح له عقب الإعلان عن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الامريكية، إنه من المتوقع أن يستمر الرئيس الأمريكي السابق في تقديم دعم قوي لإسرائيل، وقد يتجاوز هذا الدعم ما قدمه سلفه جو بايدن. هذا الدعم، حسب الدكتور سلامة، من المحتمل أن يكون له تأثيرات سلبية على القضية الفلسطينية ويزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.

وأوضح الدكتور سلامة أن ترامب يُعد من أكثر الرؤساء الأمريكيين تأييدًا لإسرائيل، حيث اتخذ خلال ولايته الأولى خطوات غير مسبوقة مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.

وأكد الخبير القانوني أن ترامب، ومن خلال فوزه بالانتخابات، قد يستمر في تعزيز هذا الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي لإسرائيل.

وأضاف أن السياسات المحتملة التي قد يتبعها ترامب تشمل تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وتوسيع الاعتراف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل، كما من الممكن أن يدعم سياسات تهدف إلى دمج مناطق إضافية من الضفة الغربية ضمن الأراضي الإسرائيلية. هذه السياسات، وفقًا للدكتور سلامة، قد تؤدي إلى مزيد من تعقيد الوضع الفلسطيني.

وأكد الدكتور سلامة أن استمرار سياسة الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل قد يؤدي إلى تأجيل حل الدولتين، الذي يعتبره المجتمع الدولي الحل الأنسب للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. 

وأضاف أن هذه السياسة قد تشجع إسرائيل على اتخاذ خطوات أحادية الجانب مثل ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وهو ما يجعل إقامة دولة فلسطينية مستقلة أمرًا صعبًا إن لم يكن مستحيلًا في المستقبل.

وأشار الدكتور سلامة إلى أن هذه السياسات المتوقعة قد تؤدي أيضًا إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية، لا سيما تلك التي تدعم حل الدولتين، وقال: "إن الدعم غير المتوازن لإسرائيل قد يزيد من مشاعر الغضب والإحباط لدى الفلسطينيين ويؤدي إلى تصعيد في المنطقة".

وشدد الدكتور سلامة على أن السياسات الأمريكية في عهد ترامب قد تساهم في زيادة الصعوبات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، بما في ذلك القيود الاقتصادية والتنقلية، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات ويعزز من احتمالية التصعيد في المنطقة.

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