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أخبار مصر

توفيق عكاشة: مصر ستكون محور الأرض وعاصمة الأمم المتحدة الجديدة

الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة

قال الإعلامي توفيق عكاشة: "إسرائيل سوف تسقط، وهيئة الأمم المتحدة ستفقد دورها، ومصر ستكون محور الأرض وعاصمة الأمم المتحدة الجديدة". 

وكتب عكاشة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" منشورًا جاء فيه، "إلى ما ورد في سورة سيدنا يوسف، حيث طلب النبي يوسف بن يعقوب عليه السلام من ملك مصر أن يجعله مسئولًا عن "خزائن الأرض"، معتبرًا أن مصر تحمل هذا الدور منذ القدم". 

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وختم عكاشة منشوره بعبارة "سبحان الله الملك القدوس الرب السلام، وسلامًا على المؤمنين ولهم 5 مليار سلام"، ليعبر عن يقينه بأهمية مصر وقدرها التاريخي.

تغريدة الاعلامي توفيق عكاشة علي موقع اكس 
تغريدة الإعلامي توفيق عكاشة علي موقع إكس 

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