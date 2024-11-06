فوكس نيوز: فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية

أعلنت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بأن دونالد ترامب هو الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية بعد حصوله على 277 صوتًا بالمجمع الانتخابي.

ومن المتوقع أن يعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك قبل الإعلان الرسمي للنتائج، وبذلك يكون ترمب أول رئيس أمريكي يغادر البيت الأبيض ويعود له مرة أخرى

وكان ترامب تولى الرئاسة من 2016 – 2020، قبل أن يخسر في 2020 أمام الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.