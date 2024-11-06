الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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محافظات

اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة تمي الأمديد وقرية منشأة صبري أبو علم

عبد العال متولي رئيس
عبد العال متولي رئيس تمي الامديد

اعلن المحاسب متولي عبدالعال متولي رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد بالدقهلية إعتماد المخطط التفصيلي لمدينة تمي الأمديد وقرية منشأة صبري.

وأكد رئيس تمي الامديد اهتمام الجهاز التنفيذي بالكامل بالمواطن، تيسيراََ على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء. 

وأوضح رئيس المركز أنه يسعى جاهداََ لقضاء حوائج المواطنين قدر المستطاع وتقديم الخدمات لهم بأفضل صورة تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

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