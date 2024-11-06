اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة تمي الأمديد وقرية منشأة صبري أبو علم
اعلن المحاسب متولي عبدالعال متولي رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد بالدقهلية إعتماد المخطط التفصيلي لمدينة تمي الأمديد وقرية منشأة صبري.
وأكد رئيس تمي الامديد اهتمام الجهاز التنفيذي بالكامل بالمواطن، تيسيراََ على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء.
وأوضح رئيس المركز أنه يسعى جاهداََ لقضاء حوائج المواطنين قدر المستطاع وتقديم الخدمات لهم بأفضل صورة تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.
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