محافظ الدقهلية في جولة ليلية مفاجئة بشوارع المنصورة (صور)

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بجولة ليلية مفاجئة بشوارع مدينة المنصورة لمتابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات.

والتقى المحافظ بالمواطنين بمساكن الجلاء واستمع لمطالبهم ومشاكلهم ووجه بدراستها والعمل على حلها.

محافظ الدقهلية في جولة ليلية بشوارع المنصورة

وشدد "مرزوق" على ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة الذي وصلنا إليه لحين الانتهاء من تطبيق منظومة الجمع المنزلي لحل مشكلة النظافة بمدينة المنصورة بصفة خاصة بمراكز ومدن المحافظة بصفة عامة.

رفع القمامة أولًا بأول وكنس الأتربة

ووجه "المحافظ" برفع القمامة أولًا بأول وغسل البلدورات لتحسين الصوره البصرية للمواطنين.

تكثيف حملات رفع الإشغالات بالشوارع

كما وجه "مرزوق" بتكثيف حملات رفع الإشغالات من شوارع المدينة وتسهيل الحركة المرورية من خلال التنسيق مع شرطة المرافق وإدارة المرور.

مصادرة جميع تروسيكلات النباشين غير ملتزمين

وأمر "المحافظ" بمصادرة جميع تروسيكلات النباشين غير الملتزمين للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والذين يقومون بتفريغ الصناديق من القمامة وإلقائها بالشارع.