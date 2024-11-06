ترامب يعلن فوزه برئاسة أمريكا.. ويؤكد: سأضع حدًا للحروب في العالم

أعلن دونالد ترامب، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأكد أن وقف الحروب الدائرة حول العالم من أهم أولوياته في ولايته الثانية وأنه سيعمل على وضع حدا للحروب في العالم.

وبالنسبة للمهاجرين قال إنه سيعمل على ضبط الحدود ولن يدخل الولايات المتحدة إلا الوافدون بشكل قانوني.

ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الأمريكية

وقال دونالد ترامب، في كلمة له اليوم الأربعاء أمام أنصاره في مقر حملته بفلوريدا: يبدو أننا سنحافظ على الأغلبية في مجلس النواب.

ترامب يفوز بأصوات المجمع الانتخابي

وأضاف ترامب: الشعب الأمريكي أعطانا ولاية جديدة واستعدنا الأغلبية في مجلس الشيوخ.

وتابع:" فزت بالتصويت الشعبي ونحو 315 صوتا في المجمع الانتخابي وهذا شعور رائع يدل على محبة الشعب

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