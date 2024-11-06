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خارج الحدود

آخر نتيجة للانتخابات الأمريكية، ترامب يحصد 70 مليون صوت مقابل 65 مليون لهاريس

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية، أظهرت أن ترامب حصد 70 مليون صوت في التصويت الشعبي مقابل نحو 65 مليونا لهاريس.

دونالد ترامب يحسم الانتخابات الأمريكية 

وأعلنت حملة المرشح الجمهوري  دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية، بعد أن توقعت فوكس نيوز حصوله على ولاية بنسلفانيا الحاسمة، التي تزن 19 صوتًا في المجمع الانتخابي.

ترامب يفوز بأصوات ولاية بنسلفانيا

مع هذا الفوز المتوقع في بنسلفانيا، يصل ترامب إلى 267 صوتًا من أصل 270 اللازمة للفوز، ليبقى على بُعد 3 أصوات فقط من تأكيد انتصاره رسميًّا.

وتشير التوقعات إلى أن ترامب سيحقق انتصارًا كاسحًا على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، متجاوزًا عتبة النصر بفارق كبير.

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الانتخابات الأمريكية ترامب كامالا هاريس بنسلفانيا

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