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سياسة

مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان يحضر الجلسة العامة لـ النواب

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

 حضر المبعوث الخاص لحقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي، فى الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، برفقة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "يحضر معنا فى جلسة المجلس اليوم بصحبة النائب طارق رضوان بشرفات المجلس المبعوث الخاص لحقوق للإنسان للاتحاد الأوروبى، باسمكم جميعا واسمى أرحب به فى مجلس النواب".

 

رئيس مجلس النواب

 وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير المالية، أحمد كجوك، إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

 

بيان وزير المالية أمام مجلس النواب

 ودعا رئيس النواب، لجنة الخطة، إلى سرعة عقد اجتماعات مناقشات بيان وزير المالية، مشيرا إلى إمكانية حضور جميع الأعضاء من غير أعضاء اللجنة المختصة.

وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أكد أنه سيتم تدشين نظام المقاصة المركزى، مشيرا إلى أنه سيكون إضافة قوية لصالح الممولين من خلال توفير كافة المعلومات والبيانات والفواتير وغيرها.

 

تعديل تشريعى لوضع سقف للغرامات الضريبية

 وأعلن وزير المالية، الانتهاء من تعديل تشريعى لوضع سقف للغرامات الضريبية لا تتجاوز تحت أي ظرف 100% من أصل الضريبة حتى لا يكون هناك تأخر فى الفحص وغرامات متأخرة.

 

تعديل تشريعي لصالح كبار الممولين

وأوضح أن هناك تعديلا تشريعيا آخر بمنح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات، وآخر لإنهاء المنازعات الضريبية، ومنح الممولين فرصة ممن لديهم فحص جزافي لحل المشاكل، من خلال مخالصة كاملة وتامة لكل الأعوام السابقة، حتى يتفرغ للتوسع فى شركته.

 

التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين

 وقال وزير المالية: هدفنا خلق حالة جديدة من التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، وستكون هناك إمكانية تقسيط الضريبة المستحقة.

 

حزمة تسهيلات لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة

 وأشار وزير المالية، إلى أن هناك حزمة تسهيلات لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة، وذلك فى خطوة الغرض منها دعم هذه الشركات والقائمين عليها، ومنحهم فرصة كاملة للنمو والتوسع.

وأوضح الوزير، أن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هي وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه.

وأشار إلى أن النظام الجديد يتميز بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية منها" الدخل، والقيمة المضافة، الدمغة، رسم التنمية، وتوزيعات الأرباح، وكسب العمل"، فى الوقت الذى يقدم هذا النظام تسهيلات من حيث الالتزامات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات أقل لتقديمها.

وأوضح أن هذا النظام المبسط وحزمة الإعفاء والتيسيرات والتسهيلات تتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمشروعات الصغيرة إمكانية التصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.

وأكد وزير المالية، أن من ضمن التيسيرات والتسهيلات أيضا الأخذ بالإقرارات التى سيتقدم بها أصحاب هذه الشركات دون مراجعتهم لمدة 5 سنوات.

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