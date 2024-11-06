الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مباراة صعبة، موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي فريق أتليتكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 ويأمل باريس سان جيرمان في تحقيق انتصار غالي وثاني في بطولة دوري الأبطال وذلك للتأهل الي الدور القادم من البطولة.

بينما وصلت بعثة فريق أتليتكو مدريد إلى دولة فرنسا خلال الأيام القليلة الماضية، لخوض مباراة هامة يعلم مدى خطورتها وصعوبتها ولم يحقق الفريق الإسباني سوى فوز وحيد منذ انطلاق النسخة الحالية من بطولة دوري الأبطال ويسعى لتحسين موقف الفريق في الجدول وعدم الابتعاد عن التأهل إلى الدور القادم والدخول في المنافسة وسط الكبار.

موعد مباراة باريس ضد أتلتيكو مدريد

ويستضيف ملعب “بارك دي برانس” لقاء  باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد  ، في الجولة السادسة في دوري ابطال اوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان اليوم

تنقل شبكة قنوات bein sports جميع مواجهات دوري أبطال أوروبا، وسيتم إذاعة لقاء باريس سان جيرمان ضد اتليتكو مدريد عبر شاشة “bein sports HD 1”.

ويتولى المعلق الرياضي المتألق “حسن العيدروس” التعليق على اللقاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بطولة دوري الأبطال بطولة دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان الفرنسي باريس سان جيرمان دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

موعد مباراة برشلونة والنجم الأحمر والقنوات الناقلة

اشتعال الحرب داخل لجنة الحكام.. محمد عادل يتقدم ببلاغ عن التسريب الصوتي له بمباراة الزمالك.. اتحاد الكرة يفتح تحقيقا.. وجهاد جريشة لنور الدين: "أنت مالكش سلطة"

موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا بدوري أبطال أوروبا

اتجاه داخل اتحاد الكرة بإقالة لجنة الحكام

صدام قوي، موعد مباراة إنتر ميلان ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا

التحكيم على صفيح ساخن.. تسريب تسجيل صوتي لحكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي.. ومحمد عادل: "طلَّعوا التسجيل لو عندكم".. جريشة: "هجيب تحكيم على المحارة".. نورالدين: "وريني هتعمل إيه؟!"

حازم إمام وعلاء نبيل يحفزان لاعبي منتخب الناشئين قبل مباراة زد الودية

كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الكرة

الأكثر قراءة

سعر سجائر كليوباترا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

جالا فهمى، حياة مثيرة لفنانة متحررة ونهاية مأساوية، وهذا عدد زيجاتها بينهم موسيقار شهير

مصرع شاب إثر حادث إنقلاب موتوسيكل في الأقصر

مرشحة حزب الخضر الأمريكي: العرب سبب رئيسي في خسارة كامالا هاريس

أول زعيم عربي يهنئ ترامب بالفوز في الانتخابات الأمريكية

السيسي يهنئ ترامب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

كيف نجح الدوري الإنجليزي في القضاء على ظاهرة التسريب للحكام؟

ما أصول العقائد الإسلامية، وما مفهوم الإسلام؟

منوعات

المزيد

سر قبعة ترامب الحمراء ودورها في جذب المؤيدين

وسط حالة من الصدمة والبكاء، أنصار هاريس يغادرون ساحة جامعة هوارد

اكتشاف الثقب الأسود "الأكثر شراهة" على الإطلاق

شقيقة جورجينا تفجر مفاجآت حول زوجة رونالدو وتكشف قصة الشقة الفاخرة والصناديق (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

إحالة سائق توك توك للجنايات بتهمة التعدي على قائد أتوبيس بحدائق القبة

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالأسواق العالمية

سعر سجائر كليوباترا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 5/11/2024

المزيد

انفوجراف

أسباب تغيير زيت ناقل الحركة بعد 200 ألف كيلومتر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى ران، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 من سورة المطففين

ما أصول العقائد الإسلامية، وما مفهوم الإسلام؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads