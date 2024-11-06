كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو قبل المران الختامي لمواجهة زد

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبي الفريق اليوم قبل المران الختامي استعدادًا لمواجهة زد الخميس القادم.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء ضمن استعدادات المارد الأحمر لملاقاة فريق زد إف سي في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

واستقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على الانتظام في معسكر مغلق عقب ختام مران اليوم، ضمن خطة إعداد الأهلي لمباراة زد المرتقبة.

وكان النادي الأهلي افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام.‏

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سي



ويواجه فريق الأهلي نظيره زد إف سي فى الثامنة مساء الخميس بستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد إف سي



وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وزد إف سي في الجولة الثانية للدوري المصري.