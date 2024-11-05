15 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة زد في الدوري الممتاز

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، ‏استعدادًا لمباراة زد المقرر لها يوم 7 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية ‏لمنافسات الدوري الممتاز.‏

وعقد الجهاز الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب ‏الفنية الخاصة بمباراة زد، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تطبيق الجزء الخططي ‏في تدريبات الكرة.‏

وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم، ‏تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

كما واصل ياسر إبراهيم لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران بالجري ‏حول الملعب وأداء بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بعد ‏شكوى اللاعب من شد في عضلات البطن.‏

وتعافى عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الإصابة التي لحقت به على مستوى الركبة ليشارك في مران الفريق.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، وفق البرنامج ‏الخاص بالإعداد لمباراة زد.‏

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره زد إف سي في المباراة التي تجمع الفريقين على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة زد

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا

الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووسام أبو علي

الأهلي افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت ‏على استاد السلام.‏

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سى



ويواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد المقاولون ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وزد أف سى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد إف سى فى الجولة الثانية للدوري المصري.