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رياضة

موعد مباراة الأهلي وزد بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

مران الأهلي
مران الأهلي

 يستعد الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لمواجهة فريق زد إف سي في إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكان النادي الأهلي افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت  على استاد السلام.‏

 

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سي 

 ويواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء غدا الخميس باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

 

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وزد أف سى

 وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد إف سى فى الجولة الثانية للدوري المصري. 

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