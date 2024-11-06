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محافظات

محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي بالخصوص

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال لقاء المواطنين، فيتو

 عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لقائه الجماهيري الأسبوعي بمدينة الخصوص، حيث استمع إلى شكاوى المواطنين وتوجيهات فورية لحلها، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم.

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محافظ القليوبية يعقد لقاءا مع المواطنين

 وحرص المحافظ على توفير فرص عمل لعدد من الشباب المعاقين الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت، وذلك إيمانًا بأهمية دمجهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

كما وجه المحافظ بصرف مساعدات مالية لإحدى السيدات لمساعدتها في تحمل أعباء علاج ابنها المريض، مؤكدًا على أهمية تقديم الدعم للمحتاجين، ونظرًا لظروف زوجها الصحية الصعبة، كما قامت مديرية العمل بتوفير فرصة عمل لإحدى السيدات لمساعدتها في تحمل أعباء الحياة.

وبناءً على شكاوى المواطنين، وجه المحافظ بإغلاق ورشة نجارة تعمل بدون ترخيص وتسبب إزعاجًا للمواطنين بسبب الضوضاء والروائح الكريهة، وذلك حفاظًا على الصحة العامة وراحة المواطنين.

وخلال لقاءه الجماهيري بمدينة الخصوص التقي بمجموعة من مواطني شبين القناطر تقدموا بشكوى من المبالغة في سعر متر التقنين علي أملاك الدولة، مؤكدا على أهمية التزام المواطنين بسداد الأقساط المستحقة لتقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة.

 وأوضح المحافظ أن دفع الـ 15% من إجمالي المستحقات شرط أساسي لإعادة النظر في التظلمات المقدمة من المواطنين.
وشدد المحافظ على أن المحافظة لن تتهاون في هذا الملف، وأنها تعمل بجدية وحزم لاسترداد حقوق الدولة، مؤكدًا في الوقت نفسه على أهمية تحقيق العدالة بين جميع المواطنين.
وتأتى تلك اللقاءات فى إطار التواصل المستمر من محافظ القليوبية مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها، وأشار المحافظ إلى أن خدمة المواطن هي واجب وطني.

وفي ضوء المشاركة المجتمعية وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، قام عدد من الجمعيات الأهلية في استجابة فورية لطلبات أربع سيدات في اللقاء الجماهيري  الذي عقد بمدن بنها والخانكة وشبين القناطر وشبرا الخيمة خلال الأسابيع الماضية مع  محافظ القليوبية، حيث تم توفير أجهزة كهربائية لعرائس مقبلات على الزواج. 
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية أن خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم تأتي على رأس أولويات المحافظة، وأن هذه اللفتة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم والمساندة للأسر الأكثر احتياجًا.

 كما شدد على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء اللقاء بحضور النائب حسن عمر عضو مجلس النواب والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء محمد الصحصاح رئيس مدينة الخانكة والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة شبين القناطر أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وإيمان السيد وكيل وزارة العمل، هاني عبد السميع نائب رئيس مدينة الخصوص وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

توفير اجهزة للمواطنيين بلقاء محافظ القليوبية، فيتو
توفير أجهزة للمواطنين بلقاء محافظ القليوبية، فيتو

 

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية رياضة القليوبية محافظ القليوبية مدينة الخصوص

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