رياضة القليوبية تستقبل وفد مؤسسة زايد الإماراتية لأصحاب الهمم

استقبل الدكتور وليد الفرماوى، مدير عام الشباب والرياضة بـ القليوبية، وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة عبدالله الحميدان الأمين العام للمؤسسة، لتفقد مراكز التخاطب بمحافظة القليوبية.

عدد من مراكز التخاطب بالقليوبية

والتي تم إنشاؤها في ضوء مذكرة التفاهم التي تم إبرامها بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم منذ ٢٠٢١ لإنشاء عدد من مراكز التخاطب بالمحافظات برعاية ودعم الشركة القابضة " (ADQ)، وذلك بحضور مسئولي الشركة القابضة، ومسئولى مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة الدكتورة هدى أبوضيف والدكتور محمد عبدالستار، ومنسقى المكتب بالقليوبية محمود شعبان ونيفين عبدالغنى وعدد من مسئولي نادي بيراميدز.

وتضمنت الجولة زيارة مراكز التخاطب بنادي القناطر الخيرية، ومركز التنمية الشبابية بالخانكة، ومركز شباب كوم الأطرون وجاءت الزيارة لتقييم خدمات مراكز التخاطب للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما في ذلك البرامج التأهيلية، وأدوات التقييم، وكفاءة الكادر البشري، وكذا التعرف على احتياجات ذوي الهمم، وذلك بهدف تطوير البرامج والخدمات المقدمة لتلبي احتياجاتهم بشكل أفضل.

ومن جانبه، وجه الدكتور وليد الفرماوى، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا على ما تقدمه من جهود وتعاون مثمر مع الدولة المصرية تأكيدًا على الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وأواصر المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين، مشيدًا بجهود مؤسسة زايد العليا على صعيد دعم ورعاية ذوى القدرات والهمم، مشيرا إلى الجهود التى تبذلها وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدعم وتكثيف البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة لذوى الهمم من خلال مكتب قادرون باختلاف فى اطار رؤية وتوجيهات القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى يولى اهتماما بالغا وغير مسبوق بذوى الهمم.

كما أشاد الأمين العام للمؤسسة والوفد المرافق بالمستوى المتميز للخدمات التي تقدمها مراكز التخاطب بالقليوبية وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة داخل المراكز موجها الشكر للأخصائيين والمديرين الفنيين بالمراكز، وخلال لقائه بأولياء الأمور تم توجيه الشكر لأولياء الامور على مؤكدين أن الهدف من انشاء مراكزالتخاطب هو تقديم الخدمة لاصحاب الهمم من خلال الجلسات والخدمات المقدمة والى ذويهم واسرهم من خلال مبادرة جسور الأمل فى تقديم ورش عمل ودورات تدريبية وإرشاد أسري لأولياء الامور.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تضم 8 مراكز للتخاطب ضمن بروتوكول التعاون بين المؤسسة ووزارة الشباب والرياضة وتقدم المراكز الخدمات لذوى المهم مجانا، وشهدت الزيارة بالقليوبية حضور احمد سليمان مدير ادارة القناطر، هانى ابوالسعود مدير ادارة الخانكة، علاء الجزار مدير ادارة طوخ، ويذكر أن الجولة التفقدية لوفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدأت بمحافظة العريش ثم القليوبية وتتصمن أيضا محافظات المنوفية، الدقهلية، الإسكندرية"، ومن المقرر أن يختتم الوفد زيارته بمراكز التخاطب بمحافظة الجيزه.

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