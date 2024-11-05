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محافظات

محافظ القليوبية يقرر إلغاء تكليف رئيس قرية بلقس

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي

قاد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز ومدينة طوخ.

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حملات لازالة التعديات بالقليوبية

جاء ذلك في إطار جولة مفاجئة، بحضور اللواء فؤاد الطيب حكمدار القليوبيه والدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي الزراعية، واللواء أحمد جميل رئيس مجلس مدينة طوخ، العميد محمد غيث مأمور مركز طوخ والمهندس محمود صبحي مدير مديريه الزراعة.

وجرى تنفيذ إزالة 38 حالة مخالفة على مساحة 5038م٢، بقريه الكلايلة بالوحدة المحلية بترسا  وقريه سنهرة بالوحدة المحلية بنامول بمركز ومدينة طوخ، وجميع الحالات بالطوب السن، وجرا إزالة المخالفة بالكامل بمعدات الوحدة المحلية وقوه التدخل السريع بالمحافظة.

وفى هذا السياق وجه المحافظ رئيس المدينة بالمتابعة الميدانيه وضبط أي مخالفة في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في الحال ومنع اي تعديات جديدة.

ثم توجه محافظ القليوبية بشكل مفاجىء لقرية بلقس بمركز ومدينة قليوب حيث جرى متابعة المتغيرات المكانية بالقرية وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة، والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد، مؤكدًا أن جميع أشكال التعديات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف خط أحمر ولا تهاون فيه.

وخلال الجولة قرر إعفاء رئيس قرية بلقس من منصبها لتقاعصها عن أداء عملها ولكثرة المخالفات والتعديات بالقرية.

وفي السياق ذاته شددَّ المحافظ على المهندس وائل جمعة رئيس مجلس ومدينه قليوب، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني على مستوى مركز ومدينه قليوب، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.

وأكد المحافظ، على حرصه على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون من خلال إزالة كافة مخالفات المباني القائمة سواء كانت بناء بدون ترخيص أو تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ولن يتم التراخي في إزالة تلك المخالفات أيا كان أصحابها.

وأكدَّ "عطيه"، خلال جولته على أننا مستمرون في مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفوري معها.

وفي السياق ذاته، شددَّ "المحافظ"، على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة،  لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.

الجدير بالذكر انه اعتبارا من الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023 وحتى اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2024 تم ازالة 4355 حالة تعدى بناء وزراعة بمساحة 218 فدان و12 قيراط و14 سهم زراعة ومسلحات على مساحة 84182م٢ وتم تحرير 2995 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.

 

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محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية

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