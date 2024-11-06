ترامب: حققنا نصرًا سياسيًّا لا مثيل له

الانتخابات الأمريكية 2024، قال مرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء: حققنا نصرًا سياسيًّا لا مثيل له.

ترامب يفوز بالانتخابات الأمريكية

وأضاف دونالد ترامب، خلال كلمته أمام أنصاره في مقر حملته بفلوريدا،:" تجاوزنا كل المعوقات وحققنا أروع إنجاز سياسي".

أعلنت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بأن دونالد ترامب هو الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية بعد حصوله على 277 صوتًا بالمجمع الانتخابي بعد فوزه بولاية بنسلفانيا.

ترامب يفوز بولاية بنسلفانيا

ومن المتوقع أن يعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك قبل الإعلان الرسمي للنتائج، وبذلك يكون ترمب أول رئيس أمريكي يغادر البيت الأبيض ويعود له مرة أخرى

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