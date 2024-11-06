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أسباب زيادة أسعار السجائر.. تغيير سعر صرف الدولار وغلاء المواد الخام وتكلفة الشحن.. والضرائب والتأمين الصحي «بالقائمة»

السجائر، فيتو
السجائر، فيتو

ارتفاع أسعار السجائر، شهدت أسعار السجائر الشعبية ارتفاعا مساء أمس الثلاثاء، حيث اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية إيسترن كومباني، في اجتماعه، قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجات الشركة من سجائر كليوباترا وغيرها من الأصناف الأخرى، على أن تطبق الزيادة بدءًا من أمس الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، وذلك لامتصاص جزء من الزيادة الحاصلة في تكلفة التصنيع نتيجة:

أولا: تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري من 31 إلى 48 جنيها.


ثانيا: ارتفاع أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية بشكل عام.
ثالثا: ارتفاع تكلفة الشحن نظرا للظروف اللوجستية الحالية مما كان له أثر كبير على زيادة التكلفة منذ شهر مارس الماضي.

 

 

مكون المواد الخام التبغية وغير التبغية يمثل أكثر من 75٪ من إجمالي تكلفة التصنيع 

 ولقد أشارت الشركة إلى أن مكون المواد الخام التبغية وغير التبغية يمثل أكثر من 75٪ من إجمالي تكلفة التصنيع (غير شاملة الضرائب)، وهو ما يمثل عبء كبيرا تحملته الشركة طوال الفترة الماضية حاولت امتصاص جزء من هذا العبء عن طريق تحسين الأداء التشغيلي.

 

ارتفاع أسعار السجائر الرسمية في مصر

 وارتفعت أسعار السجائر الرسمية في مصر ليصبح سعر البيع للمستهلك على النحو التالي:

كليوباترا (بوكس، سوفت، كوين وكينج زايز، وبلاك وسوبر): 38.75 جنيه.
كليوباترا بوكس (10): 27 جنيها.
بوسطن وبلمونت: 38.75 جنيه.
فايسروي / بال مال: 60 جنيها.
مونديال بأنواعها ومونديال سويتش (بلوبيري، منتول): 38.75 جنيه.
ماتوسيان سوبر: 38.75 جنيه.
وبالرغم من الزيادة السابقة والتى تم تطبيقها في شهر أبريل الماضي والحالية، فإنها لم تتمكن بعد من تغطية العجز الناتج عن ارتفاع عناصر التكلفة، خاصة أن أي زيادة سعرية تتحصل منها الشركة الشرقية على 50٪ فقط من تلك الزيادة لتغطية جزء من الزيادة في عناصر التكلفة بينما يتم توريد ال 50٪ الأخرى إلى خزينة الدولة كضريبة قيمة مضافة وفقا لأحكام القانون.

 

رئيس شعبة الدخان: ارتفاع أسعار السجائر بنسبة 12%

زيادة أسعار السجائر، وأكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية،  ان أسعار السجائر ارتفعت في مصر، بنسبة 12 % تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018. 

وقال الإمبابى إن سعر عبوة السجائر كليوباترا ارتفعت إلى 38.75 جنيه مقابل 34.72 جنيه قبل الزيادة على سبيل المثال.

 

ارتفاع أسعار السجائر  

 وأضاف رئيس شعبة الدخان والسجائر  فى تصريحات خاصة لـ فـيتو، أن هذه الزيادة جاءت في إطار موافقة وزارة المالية على زيادة الحد الأقصى للشرائح الضريبية للسجائر المقررة سنويا 12%، وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2013

وأوضح الإمبابى أنه بعد زيادة الحد الأقصى للشرائح الضريبية للسجائر المقررة سنويا 12%، وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2013، فإن زيادة أسعار السجائر  للشركات المنتجة يعد أمرا خاضعا لإدارتها حسب رغبة كل شركة  سواء رغبت فى زيادة سعر أصناف السجائر أم لا.

 

سعر سجائر كليوباترا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

أسعار السجائر اليوم، يحرص المستهلكون على معرفة ومتابعة أسعار السلع ومنها السجائر.

أسعار السجائر اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

وتستعرض  فـيتـو  في السطور التالية أسعار السجائر اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 في الأسواق للمستهلكين، حيث جاءت الأسعار كما يلي:

كليوباترا (بوكس، سوفت، كوين وكينج زايز، وبلاك وسوبر): 38.75 جنيه.
كليوباترا بوكس (10): 27 جنيها.
بوسطن وبلمونت: 38.75 جنيه.
فايسروي / بال مال: 60 جنيها.
مونديال بأنواعها ومونديال سويتش (بلوبيري، منتول): 38.75 جنيه.
ماتوسيان سوبر: 38.75 جنيه.

وشهدت أسعار السجائر الرسمية في مصر  ارتفاعا رسميا مساء أمس. 

 

 

زيادة أسعار السجائر

واعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية إيسترن كومباني، في اجتماعه المنعقد، قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجات الشركة من سجائر كليوباترا وغيرها من الأصناف الأخرى، على أن تطبق الزيادة بدءًا من الأمس الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، يأتي ذلك لامتصاص جزء من الزيادة الحاصلة في تكلفة التصنيع

أولا: تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري من 31 إلى 48 جنيها.
ثانيا: ارتفاع أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية بشكل عام.
ثالثا: ارتفاع تكلفة الشحن نظرا للظروف اللوجستية الحالية. مما كان له أثر كبير على زيادة التكلفة منذ شهر مارس الماضي، حيث أشارت الشركة إلى أن مكون المواد الخام التبغية وغير التبغية يمثل أكثر من 75٪ من إجمالي تكلفة التصنيع (غير شاملة الضرائب)، وهو ما يمثل عبء كبير تحملته الشركة طوال الفترة الماضية حاولت امتصاص جزء من هذا العبء عن طريق تحسين الأداء التشغيلي.

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع جديد في أسعار السجائر، وانخفاض الدواجن والبورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات منتصف الأسبوع

رئيس شعبة الدخان: ارتفاع أسعار السجائر بنسبة 12%

 

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