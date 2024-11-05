رئيس شعبة الدخان: ارتفاع أسعار السجائر بنسبة 12%

زيادة أسعار السجائر ، أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، ان أسعار السجائر ارتفعت اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 في مصر، بنسبة 12 % تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وقال الامبابى إن سعر عبوة السجائر كليوباترا ارتفعت إلى 38.75 جنيه مقابل 34.72 جنيه قبل الزيادة على سبيل المثال .

ارتفاع أسعار السجائر

وأضاف رئيس شعبة الدخان والسجائر فى تصريحات خاصة لـ فيتو أن هذه الزيادة جاءت في إطار موافقة وزارة المالية على زيادة الحد الأقصى للشرائح الضريبية للسجائر المقررة سنويا 12%، وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2013

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024