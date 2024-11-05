الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رئيس شعبة الدخان: ارتفاع أسعار السجائر بنسبة 12%

ابراهيم الامبابى
ابراهيم الامبابى

زيادة أسعار السجائر ،  أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية،  ان أسعار السجائر  ارتفعت اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 في مصر، بنسبة 12 % تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018. 

 وقال  الامبابى إن سعر عبوة السجائر كليوباترا ارتفعت إلى 38.75 جنيه مقابل 34.72 جنيه قبل الزيادة على سبيل المثال  .

 ارتفاع أسعار السجائر  

 وأضاف رئيس شعبة الدخان والسجائر  فى تصريحات خاصة لـ فيتو  أن هذه الزيادة جاءت في إطار موافقة وزارة المالية على زيادة الحد الأقصى للشرائح الضريبية للسجائر المقررة سنويا 12%، وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2013

 

أسعار السجائر 
أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

 

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

زيادة أسعار السجائر ابراهيم امبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية السجائر ارتفاع اسعار السجائر

مواد متعلقة

الشرقية للدخان تكشف أسباب زيادة أسعار السجائر

زيادات جديدة في أسعار السجائر

الأكثر قراءة

إيقاف لاعب الأهلي شهرا بعد أزمة المفاوضات مع الزمالك

الشرقية للدخان تكشف أسباب زيادة أسعار السجائر

زيادات جديدة في أسعار السجائر

كارثة جديدة بسد النهضة، الماء الحمضي يذيب أحجاره الجيرية والزلازل تهدده بالانهيار

إصابة الملكة كاميلا بعدوى في الصدر

محافظة الجيزة تغلق مدارس سودانية ويمنية مخالفة ببولاق الدكرور (صور)

دوري أبطال أوروبا، محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام باير ليفركوزن

مسروقات بـ 30 مليون جنيه، تفاصيل جديدة عن سرقة شقة مؤرخ الأسرة الملكية بالعجوزة

منوعات

المزيد

مسجد بولاية أوهايو يتحول إلى مركز اقتراع في الانتخابات الأمريكية (فيديو)

إصابة الملكة كاميلا بعدوى في الصدر

أنثى فرس نهر تايلاندية تتوقع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

بطاقات الاقتراع الغيابي.. حيلة مثيرة لرواد ناسا للتصويت في الانتخابات من المحطة الفضائية

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

بعد زيادة الشرقية للدخان، أسعار السجائر الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أقضى الصلوات الفائتة من سنين؟ أمين الفتوى يجيب

يشرب الخمر والمخدرات ولا يسكر فما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بالنجاح وسماع أخبار سارة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads