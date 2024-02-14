عيد الحب 2024، طريقة عمل الكيكة بالشوكولاتة للاحتفال مع زوجك

عيد الحب 2024، طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، من طرق الكيك التي تعد مناسبة للاحتفال مع زوجك في البيت بعيد الحب، دون أي تكاليف، قد ترهق الميزانية، خاصة أن الكيكة بالشوكولاتة من الحلويات المميزة، خاصة في المناسبات الخاصة.

الكيكة بالشوكولاتة للاحتفال بعيد الحب



وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي، طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بأسهل خطوات، والنتيجة مضمونة ومذهلة.

مقادير عمل كيكة الشوكولاتة:



كوبان دقيق

كوبان سكر

2 ملعقة كبيرة نشا

كوب إلا ربع كاكاو خام نوع جيد

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر(10 جرامات)

2 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان (نسكافيه)

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات صوديوم

نصف ملعقة صغيرة ملح

4 بيضات كبار بدرجة حرارة الغرفة

كوب إلا ربع زيت نباتى نوع جيد

2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

كوب وربع ماء



مقادير الحشو:

كوبان ونصف شوكولاتة خام مفرومة

كوب إلا ربع كريمة سائلة ( أو نصف كوب حليب ونصف كوب كريمة سائلة )

مقادير صوص جناش للزينة:

نصف كوب كريمة سائلة (أو نصف كوب حليب سائل مع ملعقة كبيرة زبدة حيوانى بدون ملح )

كوب وثلث شوكولاتة خام مفرومة

Advertisements

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة:

فى بولة نخلط الدقيق والنشا مع البيكنج بودر، وبيكربونات الصوديوم والكاكاو الخام والملح.

فى بولة كبيرة نضع البيض، مع السكر والزيت والماء والنسكافية والفانيليا، ونخفق بالمضرب الكهربائى، حتى يصبح خليط سلس وناعم.

نضيف على الخليط السابق المكونات الجافة، ونقلب.

نحضر 2 صينية مقاس 20، وتدهن وتبطن بورق زبدة، أو صينية مقاس 24 عالية الحواف، ونصب العجينة ونخبز الكيك فى فرن ساخن سابقا على 175 أو 180.

يترك الكيك يخبز حوالى 35 أو 38 دقيقة، ونختبره بعد مرور 25 دقيقة أو 30 دقيقة حتى يخرج نظيف.

بعد خروج الكيك من الفرن،يترك حتى يبرد تماما، ونجهز الحشو وصوص الجناش للوجه.

أولا الحشو:

نسخن الكريمة (أو الكريمة مع الحليب )، على نار متوسطة حتى يغلى، ثم نرفع الخليط ونضع فوقه الشوكولاتة الخام المفرومة، ونقلب حتى تذوب تماما.

نضع الخليط فى الثلاجة حتى يبرد، وبعد أن يبرد الكيك نقطع كل قالب نصفين ونخرج الحشو، ويقلب ثم نحشى بين طبقات الكيك.

ونساوى كمية قليلة على الوجه، والجوانب، وندخل الكيك الثلاجة حتى يتماسك الحشو.

نحضر صوص الجناش، بتسخين الكريمة السائلة (او الحليب مع الزبدة ) جيدا، ثم نرفع الكريمة من على النار، ونصب الشيكولاتة المفرومة، ونقلب حتى تذوب تماما، ثم نترك الصوص يهدأ، ونصبة فوق الكيكة.

ثم ندخل الكيكة الثلاجة 3 ساعات على الأقل، أو ليلة.

ثم تقدم وبالهنا والشفا.

كيكة الشوكولاته بالصوص السريع

كيكة الشوكولاتة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالصوص السريع في البيت، وهي طريقة مختلفة قليلا عن الكيكة السالف ذكرها، للتغيير في الطعم لأولادك.

مقادير كيكة الشوكولاتة:

3 بيضات

نصف كأس زيت كأس دقيق كأس سكر ناعم

2 ملعقة طعام زبدة

6 قطع شوكولاته باكو صغير

3 ملاعق كبيره شوكولا بودره ربع كأس ماء

2 ملعقة طعام بيكنك باودر علبة قشطة

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة

نفصل الصفار عن البياض ثم نخفق الصفار وبعدها نضع كافة المقادير باستثناء الدقيق.

نخلط المقادير ثم نبدأ بوضع الدقيق تدريجيا حتى لا يتكتل.

نخفق بياض البيض وحده حتى يصبح قوامه رغوي، ثم نضيفه الى الخليط السابق ونخلطه مع باقي المكونات.

نجهز صينيه لخبز الكيك، ثم تدهن الصينية بالزيت مع رش القليل من الدقيق فوق الزيت.

نضع الخليط في الصينية ونضعها في الفرن على درجه حرارة 350

لتحضير صوص الشوكولاتة:

نضع 4 من قطع الشوكولاته في حمام مائي، مع ملعقتين الزبده حتى تذوب الشوكولاتة والزبدة معًا.

نبعد الشوكولاتة عن الحرارة بعد أن تذوب، ونضيف القشطة الى حمام الشيكولاته.

بعد نضج الكيك تخرج الصينية من الفرن، وتترك لتبرد قليلا ثم يضاف اليها خليط الشوكولاته.

نأخذ 2 قطعة من الشوكولاته، ونبشرها فوق الوجه للتزيين

كما يمكن تزيين كيكة الشوكولاتة بالسكر البودرة أو جوز الهند، فكلاهما يعطي طعما مميزا لكيكة الشوكولاتة.