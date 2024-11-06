الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مقاطعات أوكرانية

أوكرانيا، فيتو
أوكرانيا، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فجر اليوم الأربعاء، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار تحذيرًا من غارات جوية في مقاطعات أوديسا ونيكولاييف ودنيبروبيتروفسك وكيروفوجراد في أوكرانيا، وكذلك في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف في خيرسون.


وبحسب بيانات الخرائط، انطلقت صفارات الإنذار في المقاطعات المشار إليها اعتبارًا من الساعة 00.26 إلى الساعة 01.21 بتوقيت موسكو.

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.


وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء أوكرانيا.

 

وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مرارا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.
 

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