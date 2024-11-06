الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيلون ماسك يتهم جوجل بالانحياز لصالح هاريس ضد ترامب (صور)

ماسك يهاجم جوجل،
ماسك يهاجم جوجل، فيتو

حذر الملياردير الأمريكى، إيلون ماسك، فى منشور على منصة إكس المملوكة له، من انحياز شركة جوجل لصالح المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

 

اتهام شركة جوجل بحجب البحث عن ترامب

واتُّهمت شركة جوجل بالتدخل في الانتخابات لإظهارها للناخبين الأماكن التي يمكنهم التصويت فيها لصالح كامالا هاريس وحجب نتيجة البحث عن أماكن التصويت لصالح دونالد ترامب. 

البحث عن هاريس، فيتو
البحث عن هاريس، فيتو

عندما كتب ناخب على هاتفه فى موقع جوجل: "أين يمكنني التصويت لكامالا هاريس؟"، استجابت جوجل بخريطة تُظهر أقرب مركز اقتراع، ولكن عند البحث عن "أين يمكنني التصويت لدونالد ترامب؟"، لم تظهر مثل هذه الخريطة، مما دفع المستخدم إلى إدخال عنوانه الكامل.

وكتب آخرون تعليقات قالوا فيها، إنها دليل على تدخل شركات التكنولوجيا الكبرى ذات الميول اليسارية في نتيجة الانتخابات الأمريكية.

البحث عن ترامب، فيتو
البحث عن ترامب، فيتو

 ومع ذلك، قالت جوجل إن لوحة "مكان التصويت" تظهر في بعض عمليات البحث المحددة لأن هناك مقاطعة تسمى "هاريس" في تكساس، وقالت الشركة بعد فترة وجيزة إن المشكلة قد تم إصلاحها، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

 

ماسك يعترف بتفسير جوجل لسبب الأزمة مع ترامب

واعترف ماسك بتفسير جوجل، ورد: "شكرًا على التوضيح". ومع ذلك، كان الخطأ الواضح من جانب جوجل دليلًا كافيًا للعديد من مؤيدي ترامب على أن شركة التكنولوجيا العملاقة كانت تحاول التأثير على الانتخابات الرئاسية.

حملة ترامب: نأمل أن نحصل على نتائج الانتخابات غير الرسمية في وقت مبكر اليوم

ترامب يشكك فى نزاهة النتائج مقدما: لو جاءت عادلة سأعترف بها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إيلون ماسك جوجل هاريس ترامب مؤيدي ترامب

مواد متعلقة

ترامب: تزوير كبير حدث في بنسلفانيا ووكالات إنفاذ القانون تتحرك بالفعل

بعد عطل فني، تمديد ساعات التصويت في بنسلفانيا

خبير سياسي: ترامب يشكك مقدما في نتائج الانتخابات وهاريس تقترب من رئاسة أمريكا

وزير السياحة يبحث مع مسئولي جوجل الترويج لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الأكثر قراءة

ترامب: نصرنا الليلة سيكون كبيرا وكامالا هاريس تحذره

بعد الاحتفال بزواجها، ما لا تعرفه عن راندا عبد السلام

بالأسماء، مصرع وإصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي بسوهاج 

بالأسماء، قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي للمرأة وصفاء أبو السعود ضمن القائمة

انتهى اللقاء وبقيت الظاهرة، كيف أذل رونالدو الجديد مانشستر سيتي بدوري الأبطال (فيديو)

ملخص مباراة ريال مدريد وميلان بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

بعد اتهام ماسك، جوجل تكشف سبب إخفاء بيانات عن مراكز الاقتراع لمؤيدي ترامب

المتظاهرون يشعلون النيران في شوارع تل أبيب احتجاجا على إقالة جالانت (فيديو)

منوعات

المزيد

بعد اتهام ماسك، جوجل تكشف سبب إخفاء بيانات عن مراكز الاقتراع لمؤيدي ترامب

العثور على 5 كتب آرامية في تركيا تعود لـ 1800 عام

مسجد بولاية أوهايو يتحول إلى مركز اقتراع في الانتخابات الأمريكية (فيديو)

إصابة الملكة كاميلا بعدوى في الصدر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 5/11/2024

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 6-11-2024

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادة الشرقية للدخان، أسعار السجائر الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم مطاردة الأسد في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads