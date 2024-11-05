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خارج الحدود

حملة ترامب: نأمل أن نحصل على نتائج الانتخابات غير الرسمية في وقت مبكر اليوم

ترامب وهاريس، فيتو
ترامب وهاريس، فيتو

أفادت شبكة «سي إن إن»، نقلا عن مصادر بأن حملة المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تدرك أن نتائج الانتخابات لن تعلن على الأرجح مساء اليوم.

موعد إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية

بدورها، قالت سكرتيرة ولاية ميشيجان: "آمل أن نحصل على النتائج غير الرسمية في وقت مبكر مما حصلنا عليها في 2020".

وكانت حملة ترامب، قد قالت إن بعض الولايات الحاسمة ستعلن نتائجها فور إغلاق الصناديق والبعض الآخر ستعلن النتائج في وقت متأخر.

قال تيم والز، المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس، إن التاريخ سيحكم على اختيارنا في الانتخابات وأن ولاية بنسلفانيا ستحسم السباق.

وكشف رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بنسلفانيا، أن عملية التصويت بدأت في بنسلفانيا منذ السابعة صباحا، وأن ساعات الاقتراع تجاوزت الـ 3 ساعات، وفي الدقائق الأولى من التصويت، في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، كان هناك طابور طويل للغاية أمام هذا المركز.

تصويت تاريخي في ولاية بنسلفانيا

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أن الإقبال على التصويت يبدو تاريخيا في بنسلفانيا، كما وصفته حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فمنذ الدقيقة الأولى من فتح أبواب الاقتراع في الولاية بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن برسالة على رأس الساعة يحث فيها الناخبين للخروج والتصويت.

 

عدد أصوات ولاية بنسلفانيا في المجمع الانتخابي

وأشار إلى أن فتح مراكز الاقتراع في بنسلفانيا يعتبر أمرا كبيرا ومهما نظرا لأهمية الولاية، التي يبلغ عدد أصواتها في المجمع الانتخابي 19 صوتا، لتتربع على قمة الولايات المتأرجحة من حيث أعداد الأصوات في المجمع الانتخابي بجانب كونها خامس أكبر ولاية من حيث أعداد الأصوات بالمجمع الانتخابي.

 

ترامب: لم أحضر خطاب النصر بعد ومستعد لذلك، ولو نتائج الانتخابات عادلة فسأعترف بها

ترامب وزوجته يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية


 

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