الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المنافسة تحتدم في فلوريدا ومشكلة في نتائج هاريس وترامب

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، فيتو

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، كشف موقع CNN بأن جوجل تعمل على إصلاح استعلام بحث معطل أعاد نتائج مختلفة لكامالا هاريس ودونالد ترامب، وفق نبأ عاجل منذ قليل.

 

أصوات ولاية فلوريدا بالمجمع الانتخابي 

وقال مهران عيسى، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من فلوريدا، إن ولاية فلوريدا تتمتع بأهمية كبيرة، حيث تحتل 30 مقعدًا في المجمع الانتخابي، مما يجعل هذا العدد الهائل مفتاحًا سريعًا للوصول إلى البيت الأبيض لمن يتمكن من الفوز بهذه المقاعد.

 

المنافسة في ولاية فلوريدا

واستعرض «عيسى» مثالًا يبرز حدة المنافسة الانتخابية، حيث لفت إلى أن إحدى وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت مؤخرًا أن قرية نائية في ولاية نيوهامشر، لا يوجد بها سوى ستة ناخبين قد أدلوا بأصواتهم، وقد أظهرت النتائج أن ثلاثة منهم صوتوا لـهاريس وثلاثة لترامب، رغم أن الانتخابات السابقة أسفرت عن خمس أصوات لصالح بايدن وصفر لترامب.

وأوضح أن البعض قد يعتبر أن هذا الحدث طريفًا، بينما يراه آخرون دليلًا على شراسة المنافسة بين الطرفين، لذا، قد نشهد مفاجآت ليست فقط في ولاية معينة، بل في نتائج الانتخابات بشكل عام، خاصة وأن استطلاعات الرأي تشير إلى فارق بسيط في التأييد.

داعم لليهود، من هو رجل أمريكا الأول حال فوز كامالا هاريس في الانتخابات؟

حملة ترامب: نأمل أن نحصل على نتائج الانتخابات غير الرسمية في وقت مبكر اليوم

وواصل: بالنسبة لفلوريدا، من المهم أن نذكر التصريحات المتنوعة التي أدلى بها المسؤولون في هذه المدينة حول حملة ترامب الانتخابية، حيث أشار أحدهم إلى أنه إذا تم تأخير الإعلان عن نتائج الانتخابات مساء اليوم، فهذا يعني وجود خطأ ما أو تلاعب في النتائج، مما يلمح إلى احتمال قيام الحزب الديمقراطي الحالي، الذي يقوده بايدن، بتزوير الانتخابات، وبالتالي يسعون لإخراج النتائج الأولية بشكل معين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

هاريس ترامب فلوريدا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

مواد متعلقة

تناقض صارخ، إعلانات هاريس الانتخابية عن غزة وإسرائيل تتغير بحسب مكان الإقامة (فيديو)

داعم لليهود، من هو رجل أمريكا الأول حال فوز كامالا هاريس في الانتخابات؟

أحمد غانم، قصة مصري طردته هاريس واتصل به ترامب (فيديو)

الأكثر قراءة

إيقاف قيد جديد للزمالك بسبب مستحقات باتشيكو

بمشاركة صلاح، ليفربول يكتسح ليفركوزن برباعية في دوري أبطال أوروبا (صور)

إصابة الملكة كاميلا بعدوى في الصدر

سبورتنج لشبونة يكتسح مان سيتي 4-1 في دوري أبطال أوروبا

زيادات جديدة في أسعار السجائر

أحمد غانم، قصة مصري طردته هاريس واتصل به ترامب (فيديو)

بالأسماء، قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي للمرأة وصفاء أبو السعود ضمن القائمة

الشرقية للدخان تكشف أسباب زيادة أسعار السجائر

منوعات

المزيد

العثور على 5 كتب آرامية في تركيا تعود لـ 1800 عام

مسجد بولاية أوهايو يتحول إلى مركز اقتراع في الانتخابات الأمريكية (فيديو)

إصابة الملكة كاميلا بعدوى في الصدر

أنثى فرس نهر تايلاندية تتوقع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 5/11/2024

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 6-11-2024

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادة الشرقية للدخان، أسعار السجائر الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم مطاردة الأسد في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

حكم الجماع في أيام محددة من الأسبوع

المزيد
الجريدة الرسمية
ads