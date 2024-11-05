الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

هاريس تصل إلى مقرها الانتخابي بجامعة هاوارد للإدلاء بصوتها في انتخابات الرئاسة الأمريكية

هاريس في مقرها الانتخابي
هاريس في مقرها الانتخابي بواشنطن، فيتو

وصلت مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس إلى مقرها الانتخابي بجامعة هاوارد بالعاصمة واشنطن، للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

 

نزاهة الانتخابات الأمريكية

وأصدرت مجموعة من المدعين العامين في  47 ولاية أمريكية بيانًا مشتركًا يدعو المواطنين إلى الحفاظ على السلمية واحترام نزاهة العملية الانتخابية ونبذ أي شكل من أشكال العنف، في خطوة تهدف لتعزيز الاستقرار وسط توترات الانتخابات.

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إجراءات الشرطة الأمريكية في واشنطن

وفي العاصمة واشنطن، كثفت الشرطة إجراءاتها الأمنية، استعدادًا لاحتمال وقوع أعمال عنف مرتبطة بـالانتخابات الأمريكية، مع تعزيز انتشارها في المواقع الحساسة لضمان النظام والأمن خلال هذه الفترة الانتخابية الحرجة.

 

اندلعت انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي لشركة جوجل اليوم الثلاثاء، بعد أن لاحظ الناخبون أن الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا ساعدت في تحديد مكان التصويت لنائبة الرئيس كامالا هاريس لكنها فشلت في إبلاغ الناخبين المحتملين للرئيس السابق ترامب عن المكان الذي يمكنهم فيه الإدلاء بأصواتهم.

 

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