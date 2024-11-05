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محافظات

إحالة نائب رئيس مدينة الخصوص والعاملين بالإدارة الهندسية وإدارة الإشغالات للتحقيق

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته، فيتو

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، جولة مفاجئة بمدينة الخصوص لمتابع أعمال النظافة والإشغالات بشوارع المدينة.

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إحالة نائب رئيس مدينة الخصوص  للتحقيق

وقرر المحافظ، إحالة نائب رئيس مدينة الخصوص والإدارة الهندسية وإدارة الاشغالات للتحقيق لتقصيرهم في العمل، وكلف شريف سالم مدير إدارة الأمن بالديوان العام بالإشراف على المدينة لحين تعيين رئيس مدينة جديد.

ووجه محافظ القليوبية بإزالة تراكمات القمامة أولا بأول ونقلها إلى المدفن الصحي والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للشوارع وتسيير الحركة المرورية والعمل علي إرضاء المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأكد المحافظ أن المحافظة تولي ملف إزالة التعديات اهتماما بالغا وسيتم محاسبة أي مسئول يثبت تقصيره في هذا الملف حفاظا على مقدرات الدولة والحفاظ على هيبتها فضلا عن انتظام العمل ورفع مستوى الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية ايمن عطية محافظ القليوبية

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