اعترافات المتهم بقتل شقيقه ببنها: "مكنش قصدي"

أدلى المتهم بقتل شقيقه بقرية الرملة التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، باعترافات تفصيلية أمام تحقيقات المباحث الجنائية، بأن شقيقه كان دائم منع زوجته من نشر الغسيل بسطح المنزل الخاص بهما.

اعترافات المتهم بقتل شقيقه في بنها: كان بيمنع مراتي من نشر الغسيل

وقال المتهم بقتل شقيقه، إنه لم يكن يقصد قتله ولكن بسبب نشر الغسيل نشبت مشاجرة بيننا، قائلًا: قمنا بالتعدي على بعضنا البعض ولم أدرِ بنفسي إلا وأنا بطعنه وسقط غارقًا في دمائه على الأرض، منوهًا بأنه نادمًا على ما اقترفه

وبداية الواقعة كانت بتعدي المتهم على المجني عليه بآلة حادة وسدد له عدة طعنات أودت بحياته وألقي القبض على المتهم وجرى التحفظ على جثة المجني عليه وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بمقتل نجار علي يد شقيقه في قرية الرملة حيث نسبت مشاجرة بين زوجتيهما بعد نشر الغسيل بمنزل العائلة وتطورت لخلاف بين الشقيقين ليقتل المتهم المجني عليه.

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بمقتل نجار علي يد شقيقه في قرية الرملة حيث نسبت مشاجرة بين زوجتيهما بعد نشر الغسيل بمنزل العائلة وتطورت لخلاف بين الشقيقين ليقتل المتهم المجني عليه.