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إصابة الملكة كاميلا بعدوى في الصدر

الملكة كاميلا، فيتو
الملكة كاميلا، فيتو

أعلن قصر بكنجهام، اليوم الثلاثاء، أن الملكة كاميلا زوجة العاهل البريطاني الملك تشارلز ألغت ارتباطاتها المقررة هذا الأسبوع؛ بعد إصابتها بعدوى في الصدر.

واعتذرت كاميلا (77 عاما) عن ارتباطاتها خلال فترة التعافي، لكن القصر لم يقدم أي تفاصيل أخرى عن مرضها كما هو معتاد مع الأمور الطبية للعائلة الملكية، وفق وكالة "رويترز".

 

إصابة الملكة كاميلا زوجة العاهل البريطاني بعدوى في الصدر

وقال متحدث باسم القصر: "جلالة الملكة تعاني حاليا من عدوى في الصدر، ونصحها الأطباء بالراحة لفترة قصيرة".

وأضاف: "وبالتالي اضطرت جلالتها للأسف الشديد إلى إلغاء ارتباطاتها لهذا الأسبوع، لكنها تأمل بشدة في أن تتعافى في الوقت المناسب لحضور فعاليات (يوم) الذكرى هذا الأسبوع كالمعتاد".

ويعني ذلك أن كاميلا لن تحضر يوم الذكرى بكنيسة وستمنستر في لندن يوم الخميس، وهي الفعالية التي يضع فيها جنود سابقون وآخرون أكاليل من الزهور عند نصب تذكاري لإحياء ذكرى قتلى القوات المسلحة.

ولن تتمكن أيضا من حضور حفل استقبال للفائزين بميداليات أولمبية وبارالمبية في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في باريس هذا العام.

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