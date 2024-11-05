إقبال تاريخي على صناديق الاقتراع في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

الانتخابات الأمريكية 2024، كشف رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بنسلفانيا، أن عملية التصويت بدأت في بنسلفانيا منذ السابعة صباحا، وأن ساعات الاقتراع تجاوزت الـ 3 ساعات، وفي الدقائق الأولى من التصويت، في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، كان هناك طابور طويل للغاية أمام هذا المركز.

تصويت تاريخي في ولاية بنسلفانيا

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أن الإقبال على التصويت يبدو تاريخيا في بنسلفانيا، كما وصفته حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فمنذ الدقيقة الأولى من فتح أبواب الاقتراع في الولاية بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن برسالة على رأس الساعة يحث فيها الناخبين للخروج والتصويت.

عدد أصوات ولاية بنسلفانيا في المجمع الانتخابي

وأشار إلى أن فتح مراكز الاقتراع في بنسلفانيا يعتبر أمرا كبيرا ومهما نظرا لأهمية الولاية، التي يبلغ عدد أصواتها في المجمع الانتخابي 19 صوتا، لتتربع على قمة الولايات المتأرجحة من حيث أعداد الأصوات في المجمع الانتخابي بجانب كونها خامس أكبر ولاية من حيث أعداد الأصوات بالمجمع الانتخابي.