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أنثى فرس نهر تايلاندية تتوقع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

فرس النهر، فيتو
فرس النهر، فيتو

 توقعت أنثى فرس نهر تايلاندية صغيرة مُسماة "مو دينج" تحظى بشعبية واسعة في مواقع التواصل، فوز المرشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الأمريكية.

 

حديقة حيوانات كاوكيواوبن زو

وبعد انتشار مقاطع فيديو لـ"مو دينج" في حديقة حيوانات "كاو كيو اوبن زو" عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصبحت عنصرا أساسيا في صور الميم وملهمة لمجموعة كبيرة من السلع.

ووفق وكالة "فرانس برس"، توقعت مو دينغ، التي يعني اسمها خنزيرا ممتلئا، فوز ترامب على المرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

 

فبعد تقديم طبقين من الفاكهة لها كل منهما مزين باسم أحد المرشحين، اختارت أنثى فرس النهر البالغة أربعة أشهر ترامب، وهو ما ظهر في مقطع فيديو نشرته حديقة الحيوانات على الإنترنت.

وحققت "مو دينج" نجاحا في الولايات المتحدة، إذ استخدم الفكاهي بوين يانج صورها في فقرة كوميدية ضمن برنامجه "ساترداي نايت لايف".

 

حيوانات حققت شهرة عالمية 

 وفازت "مو دينج" على ترامب وهاريس في استطلاع رئاسي غير رسمي أجراه برنامج "ذي تونايت شو"، حاصدة 93% من الأصوات.

وسبق لحيوانات أخرى أن حققت شهرة عالمية بعد التنبؤ بنتائج أحداث عالمية، أبرزها الأخطبوط الشهير بول الذي أصابت توقعاته لنتائج ثماني مباريات في كأس العالم 2010 من حوضه في ألمانيا.

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