ترامب للناخبين: اليوم هو الأهم في تاريخ أمريكا والديمقراطيون لا يريدون أن تدلوا بأصواتكم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد الإدلاء بصوته، إن اليوم سيكون هو الأهم في التاريخ الأمريكي، ناصحا الناخبين بالإدلاء بأصواتهم مهما كانت الطوابير طويلة.

وأضاف ترامب: "الديمقراطيون الراديكاليون لا يريدونكم أن تصوتوا".

انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

ومنذ قليل، قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب: "سنحقق نصرا هائلا وسنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وركز ترامب في خطابه أمام عدد من الناخبين الأمريكيين على توجيه انتقادات حادة لمنافسته كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالية، ولزعيمة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، إلى جانب الحزب الديمقراطي.

ترامب يصف هاريس: "ذات معدل ذكاء منخفض للغاية"

وجه ترامب انتقادات مباشرة لهاريس في وقت سابق، واصفًا إياها بأنها "ذات معدل ذكاء منخفض للغاية"، قائلًا: "نحن لا نحتاج إلى شخص بمعدل ذكاء منخفض". كما وصف بيلوسي بأنها "شخصية مجنونة وتغش كثيرًا"، وواصل الهجوم عليها بتعليقات قاسية.

في المقابل، اختتمت كامالا هاريس حملتها الانتخابية بأسلوب مختلف، حيث تجنبت ذكر اسم ترامب بشكل مباشر في خطابها الأخير الذي ألقته في مدينة فيلادلفيا. وقالت هاريس: "يسرني العودة إلى مدينة الحب الأخوي، حيث وُضع أساس ديمقراطيتنا"، مؤكدة أن الانتخابات الحالية فرصة لطي صفحة "عقد من السياسة التي كانت مدفوعة بالخوف والانقسام".

وختمت هاريس حديثها بقولها: "هذه الليلة، سننهي كما بدأنا، بالتفاؤل، والطاقة، والفرح".