الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

إقبال كثيف من كبار السن وذوي الإعاقة من عرب ميشيجان الأمريكية للإدلاء بأصواتهم

إقبال كثيف من كبار
إقبال كثيف من كبار السن وذوى الإعاقة من عرب ميشيجان الأمريكي

الانتخابات الأمريكية 2024، قال ياسر نورالدين، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في ولاية ميشيجان الأمريكية، إنه ينقل المشهد الانتخابي من أمام إحدى اللجان الانتخابية، وهي مدرسة ابتدائية، تقع في مدينة ديربورن، والتى فتحت أبوابها كباقي اللجان في تمام الساعة السابعة بتوقيت الساحل الشرقي، والإقبال عليها كما هو واضح يعتبر جيدا إلى حد ما، مقارنة بالمدرسة الأخرى الذي كان متواجدا فيه ببداية اليوم.

 

تصويت كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في ولاية ميشجان

وأضاف "نور الدين"، خلال رسالة على الهواء، أن اللافت أن هناك تصويتا من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب، فالوعي العربي كبير للغاية، لافتا إلى أنه استطاع الحصول على ورقة الاقتراع الذي يختار فيها الناخب للمرشح الرئاسي، هذه البطاقة بها نسخة مدون بها باللغة العربية وأخرى بالإنجليزية.

 

أصوات ولاية ميشجان في المجمع الانتخابي الأمريكي

وأشار إلى أن ولاية ميشيجان تتكون من 15 صوتا في المجمع الانتخابي، وكانت قد رجحت كفة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في 2016، ومنذ عام 1992 وهذه الولاية ديمقراطية، ولم يجعلها متأرجحة إلا "ترامب" في 2016.

 

مسئولون بولاية ميتشيجان: عمليات التصويت تسير بسلاسة

وأكد مسئولون بولاية ميشيجان أن عمليات التصويت تسير بسلاسة ولا بلاغات عن تسجيل حوادث أو إغلاقات.

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