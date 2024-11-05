أهلي 2009 يخسر أمام مودرن سبورت 2-1 في دوري الجمهورية

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 أمام ضيفه مودرن سبورت، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الجمهورية.

افتتح مودرن سبورت التسجيل أولًا، وتعادل الأهلي عن طريق سيف كريم، قبل أن يسجل الضيوف الهدف الثاني.

بهذه النتيجة توقف رصيد «أهلي 2009» عند 15 نقطة، من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في مباراة والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في مباراة وخسارة ركلات الترجيح، وخسارة 3 مباريات.