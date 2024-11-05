التحفظ على سائق تسبب في انقلاب سيارة ومصرع تلميذ وإصابة 3 آخرين بأكتوبر

تحفظت قوات مباحث الجيزة على السائق المتسبب في وفاة تلميذ بالصف الخامس الابتدائي، وإصابة 3 آخرين من زملائه، أثناء استقلالهم سيارة ملاكي كان يقودها السائق، وانحرفت عجلة القيادة في يده، مما أدى لانقلابه بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، حتى عرضه على الطب الشرعي وخضوعه لتحليل مخدرات.

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء سير السائق ومعه الأطفال وفي الطريق انقلبت بسبب السرعة الزائدة، ما أدى لخروج الطفل المتوفى خارج السيارة وارتطام رأسه بالأرض، فتوفي على الفور. في حين نجا زملاؤه من الحادث.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بحادث انقلاب سيارة في منطقة حدائق أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

وبعد إجراء الفحص وجمع المعلومات، تبيّن مصرع طفل (10 سنوات)، طالب في الصف الخامس الابتدائي، نتيجة انقلاب سيارة كان يستقلها مع ثلاث أطفال نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى سقوط طفل من السيارة على رأسه ووفاته.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.