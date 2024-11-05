احذر تسجيل المكالمات يعرضك للحبس.. المشدد أبرز عقوبة التنصت على الهاتف.. وهذه حالات يجوز فيها التسجيل بدون إذن النيابة.. وطرق الإبلاغ عن المخالفين

يعتبر تسجيل المكالمات والسب والقذف عبر الفون، من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الإجراءات الجنائية، وللتصدي لذلك وضع قانون الإجراءات الجنائية عقوبات تصل للحبس المشدد لمن يقوم بذلك وحددت الحالات المسموح لها بالتسجيلات،

على ضوء ذلك ترصد فيتو، هذه الحالات والعقوبات على من يخالف، والخطوات التي يجوز تسجيل المكالمات فيها بدون إذن،و خطوات الابلاغ لمن تعرض لجريمة التسجيل والسب والقذف عبر الفون التقرير التالي:

أولا- أربع حالات يجوز فيها تسجيل المكالمات بدون إذن النيابة

ـ التسجيل لأحد الأشخاص بموافقته.

ـ التسجيل لأحد الأشخاص فى مكان عام.

ـ التسجيل لأحد الأشخاص يقوم بشتمك او تهديدك او ابتزازك فى التليفون.

ـ إذا قمت بالتسجيل لشخص لإثبات براءتك فى جناية أو جنحة.

ثانيا-عقوبة التسجيل دون إذن مسبق من النيابة

نص القانون في المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنّه

-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون

-وفي حالة تسجيل مكالمة صوتية وقام صاحبها بالتهديد لمن سجل له فإن تم الحكم من قبل القاضي أنه بالفعل قد هدده فإنه يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات

-أما في حالة كان الجاني من الصحافة فإن العقوبة تكون أشد وفقًا للمادة رقم 21 بقانون الصحافة، أما في حالة كان الجاني موظفًا بإحدى المؤسسات الحكومية فإن العقوبة تكون بالحبس مدة تتراوح ما بين 3 – 15 سنة سواء قام بالتسجيل أو التنصت أو التصوير.

-وفي حالة استقبال المواطنين لمكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو بدون تحذير مسبق، يتم الإبلاغ عن رقم المتصل على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد المتصلين نظرًا لعدم قيامهم بالتسجيل لدى شركات المحمول ومخالفتهم للقواعد التنظيمية المقررة في هذا الشأن.



-وفي حالة استقبال المواطنين لمكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو بدون تحذير مسبق، يتم الإبلاغ عن رقم المتصل على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد المتصلين نظرًا لعدم قيامهم بالتسجيل لدى شركات المحمول ومخالفتهم للقواعد التنظيمية المقررة في هذا الشأن.

ثالثا-الجهات المنوط لها الابلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالمكالمات الإزعاجية

- مراكز اتصال شركات المحمول

- مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

- الخط الساخن للجهاز 155

-التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك https://fraud.tra.gov.eg.



قانون نص على أن ما يحدث من تسجيل المكالمات جريمة يعاقب عليها القانون، موضحًا أن تلك الحوائج تنتشر بشكل كبير إلا أن البعض يجهل عقوبة تلك الجريمة.