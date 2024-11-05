مدرس يرفع دعوى حبس ونشوز ضد طليقته في الجيزة

رفع مدرس، دعوي حبس، ضد طليقته أمام محكمة الأسرة بجنوب الجيزة، واتهمها بالتحايل بتزوير مستندات للحصول على مبلغ 150 ألف جنيه كنفقة لمصاريف دراسية لأولادهم ونفقة متعة تكاليف علاجها بمرض مزمن علي خلاف الحقيقة، وملاحقتها له بدعاوى لإلزامه بالسداد.

وقال الزوج:" دمرت حياتي، وشهرت بسمعتي، وادعت المرض للحصول على نفقات علاجية".

وأكد الأب لطفلين:" طليقتي رغم أن الضرر من جانبها ذهبت لتلاحقني بدعوي نفقة متعة ونفقة اولادي لقيامي بتطليقها غيابي بسبب تصرفاتها التي جعلتني اكره العيش معها وتطالب بنفقات مبالغ فيها، ورفضت تمكيني من رؤية أطفالي، وحرمتني من التواصل معهم رغم صدور حكم قضائي لي، لأعيش في عذاب بسبب إهانتها وإصرارها على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وتحايلها لسرقة مبالغ مالية بعد تحايلها عليه وادعاءها المرض".