محافظ الإسماعيلية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة التل الكبير

اعتمد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، المخطط التفصيلي لمدينة التل الكبير.

أبرز الحضور خلال مراسم الاعتماد

جاء ذلك بحضور المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية.

جانب من اعتماد المخطط،فيتو

واضعي المخطط التفصيلي

وتم إعداد المخطط التفصيلي لمدينة التل الكبير، عن طريق مكتب استشاري، تحت إشراف الجهات المعنية، وإدارة التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية، والإدارة الهندسية بمركز ومدينة التل الكبير.

تفاصيل المخطط التفصيلي لمدينة التل الكبير

ويتضمن المخطط تفاصيل التنمية العمرانية واستخدامات الأراضي بمدينة التل الكبير.

جانب من اعتماد المخطط،فيتو

منع ظهور الاستعمالات العشوائية

وقال محافظ الإسماعيلية، "تأتي تلك الخطوة لضمان دقة كافة الاستعمالات بمدينة التل الكبير، والتي تم إقرارها مسبقًا بالمخطط الاستراتيجي للمدينة، بجانب منع ظهور الاستعمالات العشوائية وضمان دقة خطوط التنظيم، والتنمية العمرانية بالمدينة".

ويأتي المخطط التفصيلي لمدينة التل الكبير، استمرارًا لجهود محافظة الإسماعيلية لدعم التنمية بمدن المحافظة والتطوير العمراني لمدينة التل الكبير، ونتاج لما تم من مناقشات خلال جلسة الجهاز التنفيذي للمحافظة بمدينة التل الكبير منذ أيام.

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