كارثة جديدة بسد النهضة، الماء الحمضي يذيب أحجاره الجيرية والزلازل تهدده بالانهيار

كشف الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية بالجامعة التكنولوجية بماليزيا، عن كارثة جديدة بشأن المناطق والكهوف الجيرية التي تقع تحت سد السرج الركامي، السد الركامي الأخطر والمساعد لسد النهضة.

كارثة جديدة في سد السرج



وأكد الدكتور محمد حافظ، أن المناطق الجيرية تحت سد النهضة، والتي تحولت لكهوف داخل بحيرة سد السرج الركامي، موضحًا أن الأحجار الجيرية الموجودة تحت السد تتحول بسهولة جدًا لمواد تذاب في الماء في بسهولة.

المناطق الجيرية ببحيرة السد، فيتو



وقال الدكتور محمد حافظ عن كارثة سد السرج إن "المناطق الجيرية والتي تحولت لكهوف داخل بحيرة سد السرج الركامي، السد المساعد في إثيوبيا، الأحجار الجيرية الموجودة تحت سد السرج الإثيوبي... تتحول بسهولة جدا لمواد تذاب في الماء وخاصة الماء ببحيرات تخزين الماء للسدود الضخمة".



وأكد الدكتور محمد حافظ أن "المياه تصبح أكثر حمضية بسبب غاز الميثان الناتج عن تعفن (الغابات الإستوائية)، التي تم إغراقها تحت سطح مياه التخزين فتحولت لمعمل عملاق لإنتاج غاز الميثان، والذي يحتوي على (4 ذرات كربون) وليس مثله مثل غاز (ثاني أوكسيد الكربون والذي يحتوي على ذرة كربون واحدة)".

المياه الحمضية تذيب الأحجار الجيرية بسد السرج

وتابع محمد حافظ "غاز الميثان أكثر حموضة من غاز ثاني أكسيد الكربون عند إذابته في المياه وتحوله لحامض الكربونيك، وبمجرد هبوط معامل الحموضة في بحيرة التخزين لأقل من (7.0) تبدأ في ذوبان الأحجار الجيرية وإنشاء (كهوف)..".

إخفاء كهوف البحيرة، فيتو



وأوضح الدكتور محمد حافظ أن "معدل إنشاء الكهوف يتزايد مع إنخفاض معدل الحموضة الـ ( pH)، وأيضا مع ارتفاع عمود المياه الضاغط فوق تلك الكهوف".



وقال الدكتور محمد حافظ أن "الكشف الجيولوجي لموقع السد المساعد لسد النهضة هو وجود مساحات كبيرة من جيولوجيا الأحجار الجيرية بمنطقة السد الخرساني، وايضا السد المساعد "سد السرج".



وأضاف أن "مصانع الأسمنت في منطقة بناء سد النهضة كانت تستخلص الأحجار الجيرية من المنطقة المحيطة لسد النهضة لتصنيع الأسمنت اللازم لخرسانة السد".

شكل السد نهاية 2019، فيتو

وأكد أنه "مع تراكم المياه الحمضية ببحيرة التخزين، سوف يزداد معدل (ذوبان الأحجار الجيرية) وخاصة في ظل وجود عمود مياه ضاغط كبير يزيد عن 50 متر أمام السد المساعد".

حتمية إعادة دراسة استقرار سد السرج



وأوضح الدكتور محمد حافظ أن "كل تلك العوامل تتطلب حتمية إعادة دراسة استقرار السد المساعد "سد السرج" بشكل ضروري وسريع"، وخاصة لشعب السودان، الذي يقع شمال غرب سد النهضة الإثيوبي، حيث يقع سد النهضة في إثيوبيا، على نهر النيل الأزرق، وهو قريب من الحدود الإثيوبية مع السودان. السودان يحده من الشمال الغربي، بينما تقع إثيوبيا من الجنوب والشرق.

إنهيار كهف في 2020، فيتو



وعلق الدكتور أحمد بكير، أستاذ أول في الكيمياء غير العضوية الصناعية والبيئية بكلية الهندسة جامعة الإمام بالمملكة السعودية، قائلًا: "أن الكربونيك أسيد نتيجة حمضيتها الشديدة فهي مادة أكولة ( Highly Corroded ) بدورها تعمل علي تآكل خرسانة الجدار الداخلي المعرض لتلك المياه الحامضية، ومعدلات التآكل ستتناسب طرديًا مع زمن المكوث Retaintion Time. وبالتبعية فإن الكمية الضخمة جدًا من المياه ( ٧٤) مليار مقسمين علي السدين بنسب ١٤ + ٦٠، سيكون لها آثر ضار جدًا من تآكل وتكوين كهوف جديدة، كما لضغط عمود المياه أكبر الضرر في قادم الأيام".

وأضاف الدكتور بكير أن إثيوبيا عملت بـ"أكثر سرعة في تنفيذ البُني التحتية... وبالنهاية شغل "كروتة"، حتي أن الشركة الإيطالية المنفذة لأعمال البنية التحتية اشتكت للحكومة الإثيوبية ولم تُعيرها اهتمامًا".

مخاوف انهيار سد النهضة



وعن مخاوف انهيار السد قال الدكتور بكير " إنه إلى الآن جسد السد صلب جدًا ومبني بناءًا مواكبًا للمواصفات، وبعيدًا جدآ عن منطقة الزلازل بالفالق الأفريقي العظيم وهي غالبًا ما تبعد حوالي ٨٠٠ كيلو عن موقع السد".

تحول الاحجار الجيرية لكهوف، فيتو



لكن الدكتور بكير حذر قائلًا: "الشيء الوحيد الذي من شأنه العمل على انهيار هذا السد هو حدوث زلزال في ( باطن) بحيرة سد السرج، وذلك نتيجة الضغط الرهيب لعمود المياه على مركز البحيرة، وهذا من ناحية ميكانيكية التربة يعد تهديدًا لطبقات الأرض التكتونية وبالتبعية ربما زلزال، شريطة أن يزيد عن ٦ أو ٧ ريختر، أي ما يعادل قوة تدميرية لـ ٢٠٠ قنبلة ذرية في هيروشيما، عندها فقط يحدث الطوفان..."

وعن التشققات التي ظهرت في جسم السد قال الدكتور بكير: "التشققات علي المدي البعيد ستزيد بقوة وتحدث تخلخلات بطبقات التربة، وبالتبعية سيكون هناك عدم استقرار في التربة يؤدي إلى حدوث عدة زلازل بقول ما بين ثلاثة إلي أربعة ريختر".

وأكد بكير "وهي زلازل غير مؤثرة ليست خطيرة، لكن تكرار حدوثها أكثر من عشرة مرات ربما يؤدي لانهيار السد".