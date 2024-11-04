الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

رغم أنفها، إثيوبيا تفتح مفيض سد النهضة بعد إغلاقه لأيام، وخبير مياه يكشف السر

إثيوبيا تعيد فتح
إثيوبيا تعيد فتح بوابات المفيض بعد غلقها، فيتو

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن سر إعادة إثيوبيا فتح بوابات المفيض العلوي لسد النهضة، بعد أن قامت بإغلاقه لعدة أيام، مؤكدًا أن السر يكمن في توربينات السد.

إثيوبيا تعيد فتح مفيض سد النهضة بعد إغلاقه

كما كشف الدكتور عباس شراقي أن توربينات سد النهضة توقفت مرة أخرى، مؤكدًا أن توربينات سد النهضة الأربعة توقفت لمدة أكثر من شهرين، ثم بدأت في العمل في 30 أكتوبر الماضي، لكنها عادت للتوقف مرة أخري، ما أجبر إثيوبيا على فتح بوابات المفيض العلوي، حتى لا يرتفع منسوب بحيرة السد عن 638 مترا فوق سطح البحر.    

إثيوبيا تعيد فتح بوابات سد النهضة، فيتو
إثيوبيا تعيد فتح بوابات سد النهضة، فيتو


وقال الدكتور عباس شراقي، في تدوينة له عبر حسابه بالفيس بك، عن سر إعادة تشغيل المفيض العلوي لسد النهضة بعد غلقه: "إعادة فتح بوابات المفيض العلوى بعد توقف التوربينات مرة أخرى"

وأوضح عباس شراقي "توقف التوربينات الأربعة لمدة أكثر من شهرين، ثم بدأت فى العمل يوم  30 أكتوبر الماضى، وبعد أيام قليلة توقفت التوربينات الأربعة مرة أخرى". 

سر إعادة فتح إثيوبيا لبوابات سد النهضة

وعن سر إعادة فتح إثيوبيا لبوابات سد النهضة، قال الدكتور عباس شراقي: "كان لزاما فتح بوابتين من المفيض العلوى، حتى لايرتفع منسوب البحيرة عن 638 متر فوق سطح البحر" 

كما كشف شراقي عن موعد غلق المفيض مرة أخرى فقال: "يصل متوسط الإيراد اليومى حاليًا 100 إلى 120 مليون متر مكعب، سوف ينخفض تدريجيًا خلال الأيام القادمة، وحينئذ يكتفى بفتح بوابة واحدة، أو إغلاقها فى حالة تشغيل التوربينات مرة أخرى."    

سر إعادة إثيوبيا لفتح بوابات سد النهضة، فيتو
سر إعادة إثيوبيا لفتح بوابات سد النهضة، فيتو


وعن تشغيل توربينات سد النهضة، أوضح شراقي "تشغيل التوربينات ضعيف للغاية منذ تركيب التوربين الأول فى فبراير 2022، حيث كان يعمل أيام ويتوقف أشهر."

وتساءل شراقي "هل هذا التوقف مؤقت أم أنه ممتد"، وقال: "فتح البوابات يدل على أن التوقف قد يمتد."

وعن أهمية تشغيل أو توقف التوربينات على مصر، قال شراقي: "تشغيل التوربينات أو توقفها ليس له أهمية بالنسبة لمصر، لأن كمية المياه الحالية سوف تمر إلى السودان ومصر سواء مرت على التوربينات أو من خلال بوابات المفيض، فى الحالتين المياه قادمة إن شاء الله."

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير الزلازل في إثيوبيا على سد النهضة

إثيوبيا تبدأ في تجفيف النهر، والخبراء يكشفون كارثة: أديس أبابا تغلق مفيض سد النهضة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور عباس شراقي سد النهضة توربينات سد النهضة توقف توربينات سد النهضة سر إعادة فتح مفيض سد النهضة موقف توربينات سد النهضة

مواد متعلقة

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير الزلازل في إثيوبيا على سد النهضة

عباس شراقي يكشف مفاجأة عن حصة مصر المحبوسة في سد النهضة

إثيوبيا تبدأ في تجفيف النهر، والخبراء يكشفون كارثة: أديس أبابا تغلق مفيض سد النهضة

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100%

الأكثر قراءة

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024

وزير التعليم يقرر استبعاد مدير المدرسة التجريبية بالخصوص

زغلول صيام يكتب: حركة أكرم توفيق تحسسك إنه بيلعب في الساحة! وميدو كان نفع نفسه وهو ابن الـ30 ! وشيكابالا يحل بقى عن الزمالك! والإعلام المهنة الوحيدة التي لا تحتاج رخصة!

رغم أنفها، إثيوبيا تفتح مفيض سد النهضة بعد إغلاقه لأيام، وخبير مياه يكشف السر

مفاجأة، كولر يرحب برحيل مدافع الأهلي في يناير

علي جمعة: لا تُذل نفسك لأحد الأرزاق بيد الله وحده

ضبط طالبة داخل مدرسة بحوزتها مطواة قرن غزال في بني سويف

اتحاد الكرة يرد على إعلان عقوبة محمد عادل بعد أخطاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منوعات

المزيد

اعتقدوا أنه مقدس وأكسير الحياة، عشرات الهنود يصطفون لشرب مياه الصرف (فيديو)

سقطت في وادي عميق، مصرع وإصابة العشرات في حادث سيارة بالهند

بعد قضائهم 6 أشهر في الفضاء، 3 رواد صينيين يعودون للأرض

طرد هاري وميجان واستبدالهما بالأمير أندرو، خطة سرية للملكة الراحلة إليزابيث

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 بالبورصات العالمية

هتشتري الأرز بكام النهارده الاثنين في السوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الاثنين بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نقل الكلام الباطل، تفسير الشعراوي للآية 15 من سورة النور (فيديو)

كيف حفظ رسول الله القرآن؟، الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

علي جمعة: لا تُذل نفسك لأحد الأرزاق بيد الله وحده

المزيد
الجريدة الرسمية
ads