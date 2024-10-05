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أستاذ هندسة سدود يحذر من كهوف السرج بعد اكتمال ملء سد النهضة وتأثيره على السودان(فيديو)

التحذير من كهوف سد
التحذير من كهوف سد السرج، فيتو

كشف الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية بالجامعة التكنولوجية بماليزيا، عن مقطع فيديو حديث، يظهر قرب الانتهاء من الجسر المعدني فوق الممر الأوسط لسد النهضة الإثيوبي.

التحذير من كهوف سد السرج


وحذر الدكتور محمد حافظ مما وصفه بـ "مسلسل كهوف سد السرج، وخاصة بعد انهيار مقطع كامل بسد السرج، ويمكن بسهولة رؤية الصخور بطبقة الحماية، وعودة المناطق المبللة بالسرج بعد ترميمها.


وكشف الدكتور محمد حافظ أيضًا عن  اعتراف وزير المياه والري الإثيوبي، عام 2019، أن من الأسباب الأساسية لتأخر بناء سد النهضة أنه تم "اكتشاف وادٍ عميق خلال البناء، وخطة إنهاء بناء مثل هذا المشروع خلال أربعة سنوات لم تكن خطة حقيقية وموفقة"


وحذر الدكتور محمد حافظ، عبر حسابه على فيس بوك من "مسلسل كهوف سد السرج"، مشيرًا أن كهوف سد السرج بدأت في "في مارس 2018 حيث تم الإنتهاء من إنشاء جزء بطول  400 متر بسد السرج في ظهر سد السرج أي المنطقة الجافة وتم إنشاء هذا المقطع بالميول اللازمة وتم الإنتهاء منه ولكن في نفس الوقت بدأت تظهر دلائل على وجود (نقطة في بداية المقطع تبدو مبللة).

تدرج مشكلة كهوف سد السرج

وعن تدرج مشكلة كهوف سد السرج قال الدكتور محمد حافظ: "في مايو 2018 لازال المقطع ذات الــ 400 متر في وضعية رائعة ومتزن إلا أن المنطقة المبللة بدأت تزيد (بلة) وهذا واضح جدا داخل الدائرة المبينة بالصورة الملحقة."


وقال الدكتور محمد حافظ: "في نوفمبر 2019 إنهار المقطع بالكامل ويمكنك بسهولة رؤية صخور طبقة الحماية والتي كانت أمس على سطح المقطع قد انهارت داخل الكهف وعلى عمق لا يقل عن 15 متر."
وتابع محمد حافظ: "في ديسمبر 2019 بدأت المعدات تعود لمكان الإنهيار وتعيد عملية الإنشاء مرة أخرى. وفي نوفمبر 2020 اكتمل إعادة الإنشاء (ع الناشف). ورجع المقطع إلي ما كان عليه شهر مارس 2020."


وأوضح الدكتور محمد حافظ "في يونيو 2022 يبدو الشكل الخارجي لطبقة الحماية للمقطع المعاد بناؤه به نقط (مبللة) ولكنه لم ينهار، كل ما حدث بين الفترة (مارس 2018- حتى يونيو 2022) كان سد السرج (ناشف) تماما ولم يحمل بعد بأي (عمود مياه)."

رسالة للحكومة السودانية بشأن سد السرج


وتساءل الدكتور محمد حافظ "ماذا بعد مرور (ثلاث سنوات) من تحميل عمود مياه يعادل قرابة 50 متر عند امتلاء البحيرة لمنسوب (640) قريبًا."
كما وجه حافظ رسالة للحكومة السودانية قائلًا: "مرة أخرى رسالة للحكومة السودانية طالبوا بحقكم في رجوع الشركة الاستشارية الفرنسية والتي تم تعيينها عام 2016 لدراسة (سلامة سد السرج تحديدا) قبل فوات الميعاد."

وأشار الدكتور محمد حافظ إلى وجود عيوب في تصميم سد النهضة، كاشفًا عن اعترف وزير المياه والري الإثيوبي، سلشي بيكلي، في يناير 2019، عن سبب تأخر بناء سد النهضة قائلًا: "الأسباب الأساسية لتأخر البناء كان أولها العقد الذي أجرته الحكومة مع شركة ميتيك المقاولة التي لا تمتلك الخبرة والمعرفة حول بناء السد"، على حد قوله.

وزير الري الإثيوبي يعترف بعيوب سد النهضة


كما اعترف وزير المياه والري الإثيوبي، سلشي بيكلي، أيضًا أن التأخير في بناء سد النهضة يعود أيضًا إلى "اكتشاف وادٍ عميق خلال البناء، أخر البناء ثلاث سنوات، وخطة إنهاء بناء مثل هذا المشروع خلال أربعة سنوات لم تكن خطة حقيقية وموفقة".


وكانت إثيوبيا أطلقت مشروع "سد النهضة" في 2011، وتم تشييده في إقليم "بني شنقول"، على بعد أكثر من 980 كيلو متر من العاصمة الإثيوبيةأديس أبابا، مدعيًا أن السد سيولد 6.45 ميجاوات، أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم عند اكتماله، وذلك ما لم يحدث حتى الآن.

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