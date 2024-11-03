أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير الزلازل في إثيوبيا على سد النهضة

سد النهضة، قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: إن تعرض إثيوبيا لزلزال ثالث في أقل من 24 ساعة يمثل تهديدا واضحا على سلامة سد النهضة.

تصميم سد النهضة الأصلي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: أن تصميم سد النهضة الأصلي الذي قامت الولايات المتحدة الأمريكية به يجعله لا يخزن سوى 11.1 مليار متر مكعب، ولكن إثيوبيا قامت بتغيير التصميم الأصلى لـ ملء وتخزين 74 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل تهديدا واضحا علي سلامته وبقائه في ظل قربه من الفوالق الزلزالية.



خطر النشاط الزلزالي على سد النهضة

وأكد: أن النشاط الزلزالي يمثل ضرر على سلامة سد النهضة الإنشائية، ويهدد بانهياره لا سيما في ظل اتساعه وتخزينه لكميات كبيرة وهائلة من المياه.



سد نهضة جديد قامت إثيوبيا بإنشائه

ولفت إلي أن إثيوبيا قامت ببناء سد اَخر خلاف سد النهضة لخدمة نفس المشروع لزيادة الحصة التخزينية من 11.1 مليار متر مكعب إلي 74 مليار متر مكعب.

وأكد على أن سد النهضة الأساسي لا يمكنه استيعاب أكثر من 15 مليار متر مكعب، لذلك قامت إثيوبيا بإنشاء وبناء سد اَخر خلف سد النهضة لاستيعاب وتخزين 74 مليار متر مكعب.