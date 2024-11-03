الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير الزلازل في إثيوبيا على سد النهضة

سد النهضة اثيوبيا،
سد النهضة اثيوبيا، فيتو
ads

سد النهضة، قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: إن تعرض إثيوبيا لزلزال ثالث في أقل من 24 ساعة يمثل تهديدا واضحا على سلامة سد النهضة.

 

تصميم سد النهضة الأصلي 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: أن تصميم سد النهضة الأصلي الذي قامت الولايات المتحدة الأمريكية به يجعله لا يخزن سوى 11.1 مليار متر مكعب، ولكن إثيوبيا قامت بتغيير التصميم الأصلى لـ ملء وتخزين 74 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل تهديدا واضحا علي سلامته وبقائه في ظل قربه من الفوالق الزلزالية.


خطر النشاط الزلزالي على سد النهضة

وأكد: أن النشاط الزلزالي يمثل ضرر على سلامة سد النهضة الإنشائية، ويهدد بانهياره لا سيما في ظل اتساعه وتخزينه لكميات كبيرة وهائلة من المياه.


سد نهضة جديد قامت إثيوبيا بإنشائه

ولفت إلي أن إثيوبيا قامت ببناء سد اَخر خلاف سد النهضة لخدمة نفس المشروع لزيادة الحصة التخزينية من 11.1 مليار متر مكعب إلي 74 مليار متر مكعب.

إثيوبيا فوق صفيح ساخن، تراجع شعبية حزب آبي أحمد والخبراء يطالبون بنفيه

زلزالان جديدان يضربان إثيوبيا، وخبير يحذر: سد النهضة في خطر

وأكد على أن سد النهضة الأساسي لا يمكنه استيعاب أكثر من 15 مليار متر مكعب، لذلك قامت إثيوبيا بإنشاء وبناء سد اَخر خلف سد النهضة لاستيعاب وتخزين 74 مليار متر مكعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

عباس شراقي سد النهضة النشاط الزلزالي زلزال اثيوبيا خطر سد النهضة

مواد متعلقة

إثيوبيا فوق صفيح ساخن، تراجع شعبية حزب آبي أحمد والخبراء يطالبون بنفيه

زلزالان جديدان يضربان إثيوبيا، وخبير يحذر: سد النهضة في خطر

عباس شراقي يكشف مفاجأة عن حصة مصر المحبوسة في سد النهضة

الأكثر قراءة

بعد إعلان تمرده على بيراميدز، تعرف على قيمة عقد وراتب رمضان صبحي

مفاوضات جادة من الزمالك لإتمام صفقة لاعب الأهلي

رمضان صبحي يعلن حالة التمرد في بيراميدز، التفاصيل الكاملة

رسميا، الدولار يتخطى الـ49 جنيها بعد زيارة صندوق النقد لمصر

رسالة محمد صلاح ترعب جماهير ليفربول

المعاش المبكر في مصر 2024، موعد تطبيق القانون

هيئة المحطات النووية تعلن عن وظائف شاغرة

بعد إشرافه على الغرق، استمرار محاولات إنقاذ فندق الأقصر العائم (صور)

منوعات

المزيد

ملك إسبانيا يتعرض لهجوم من السكان الساخطين جراء الفيضانات

إغلاق طريق سريع في تركيا بسبب انتشار آلاف الأسماك

بعد 156 عامًا، إثيوبيا تستعيد درع الإمبراطور تيودروس الثاني من بريطانيا

قصة "سنجاب" تحسم الانتخابات الأمريكية، الشرطة قتلته وديته 3 ملايين جنيه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة حواري رسول الله (2 – 2)

5 أحكام خاصة بالصلاة حال نزول المطر

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة حواري رسول الله (1 – 2)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads