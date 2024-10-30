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ثقافة وفنون

حفل جديد للفنانة ريم كمال ببيت السحيمي، غدًا

الفنانة ريم كمال،
الفنانة ريم كمال، فيتو

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي -بشارع المعز- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل جديد للفنانة ريم كمال وفرقتها روائع النغم بقيادة الفنان محمد سعودي في الثامنة مساء الخميس الموافق 31 أكتوبر.

يتنوع برنامج الحفل بين مختارات غنائية  لعمالقة الفن من كبار المطربين والملحنين، من ضمنهم أغاني للموسيقار محمد الموجي، السنباطي، القصبجي، الفنانة أسمهان، أم كلثوم، وردة، نجاة، فايزة أحمد، ميادة الحناوي، عبد الحليم حافظ وغيرهم، حيث اشتهرت الفنانة بأغنيات "أسأل روحك"، "حانة الاقدار"، "اكدب عليك"، "بكرة تعرف"، "طاير يا هوى"، "أنساك"، "اسمر يا اسمراني"، "سمينا وعدينا"، "كان لك معايا" والعديد من أروع أغنيات الزمن الجميل. 
 
تخرجت ريم كمال من كلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان - قسم تأليف موسيقى عربية - وحصلت على درجة الماجيستير في التأليف الموسيقى وتعد حاليا للدكتوراه في نفس القسم.
تقدمت لاختبارات الإذاعة المصرية وكان عمرها 16 عامًا، انضمت إلى الفرقة القومية العربية للموسيقى بدار الأوبرا المصرية، حيث تدربت مع فرقتى "سليم سحاب" و"صلاح غباشي". 

وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية والمحافل العالمية وأسست فرقتها الخاصة «روائع النغم» للموسيقي العربية منذ عام 1995.

 

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مركز إبداع بيت السحيمي بيت السحيمي صندوق التنمية الثقافية قطاع صندوق التنمية الثقافية ريم كمال الفنان محمد سعودي

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