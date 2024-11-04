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تحقيق الانضباط التعليمي وخطة للقضاء على الفترتين بمدارس الشرقية

تحقيق الانضباط التعليمى
تحقيق الانضباط التعليمى وخطة للقضاءعلى الفترتين بالشرقية

عقد محمد رمضان غريب  وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اجتماعا موسعا  مع  مديري إدارات المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية بإدارتي  بلبيس والعاشر من رمضان التعليمية بعد انتهاء العمل الرسمي فى حدود الثالثة عصرا.

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وذلك في حضور وفاء طلبة مدير عام إدارة بلبيس التعليمية، وحمدي سلامة مدير عام إدارة العاشر من رمضان التعليمية ومديرو المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية والمتابعة لمناقشة خطة الارتقاء بالعملية التعليمية والوقوف على مدى تنفيذ القرارات  الوزارية والالتزام  بالتعليمات المنظمة للعملية التعليمية خلال العام الدراسي 2024 & 2025، حرصا على تحقيق أعلى انضباط العملية التعليمية خلال العام الدراسي.

اجتماع ادارتى بلبيس والعاشر من رمضان بوكيل اول الوزارة -فيتو
اجتماع إدارتى بلبيس والعاشر من رمضان بوكيل اول الوزارة -فيتو

استعراض ومناقشة بنود القرارات الوزارية الواردة 

وذلك  بالإضافة إلى استعراض ومناقشة بنود القرارات الوزارية رقم 136 & 137 & 138 والإجراءات المنظمة لانضباط واستقرار العملية التعليمية لتقديم تعليم جيد ينعكس على مستقبل أبنائنا الطلاب 

اجتماع ادارتى بلبيس والعاشر من رمضان بوكيل اول الوزارة -فيتو
اجتماع ادارتى بلبيس والعاشر من رمضان بوكيل اول الوزارة -فيتو

وضع الحلول المناسبة  للقضاء على الفترة المسائية

وتم مناقشة واستعراض  موقف كثافات الطلاب بالمدارس بجميع المراحل وحصر العجز  والزيادة في معلمي المواد الدراسية الأساسية  مؤكدا أنه لن يسمح بوجود حصة دراسية بدون معلم  بالإضافة إلى  مناقشة وضع الحلول المناسبة  للقضاء على الفترة المسائية في جميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

اجتماع ادارتى بلبيس والعاشر من رمضان بوكيل اول الوزارة -فيتو
اجتماع إدارتى بلبيس والعاشر من رمضان بوكيل أول الوزارة - فيتو

الجميع متواجد بالمدارس قبل وصول التلاميذ

وشدد محمد رمضان وكيل أول الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة متابعة مديري إدارات  المدارس وأعضاء هيئة التدريس  والاشراف اليومي بالتواجد بالمدارس قبل وصول التلاميذ، وأن يتابعوا بنفسهم عن أسباب تأخر حضور التلاميذ والطلاب للمدرسة ومتابعة  أمن البوابة والتأكد من غلق أبواب المدرسة بعد انتهاء طابور الصباح، بالإضافة إلى متابعة مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي.

اجتماع ادارتى بلبيس والعاشر من رمضان بوكيل اول الوزارة -فيتو
اجتماع إدارتى بلبيس والعاشر من رمضان بوكيل أول الوزارة - فيتو

 

وعدم غلق بوابة المدرسة قبل التأكد من انصراف جميع الطلاب والعاملين مع التنبيه على أهمية الحفاظ على نظافة الفصول  والحرص على حسن معاملة أولياء الأمور بالإضافة إلى تحديد موعد مناسب لاستقبال أولياء الأمور للذين لديهم شكاوى ويعلن ذلك في طابور الصباح ولوحة الإعلانات بالمدرسة حتى ينقله الطلاب لأولياء أمورهم.

 

ونبه على مطالبة الموجهين المتابعين للمدرسة بدخول الفصول الدراسية ومتابعة أعضاء هيئة التدريس وقياس مستوى الطلاب ورفع تقرير بمستوي الطلاب ومتابعة الحصص والتأكد من تنفيذ خطة المنهج المقرر وتكريم المعلمين المميزين بالمدرسة ورعاية الطلاب الموهوبين في كافة الأنشطة التربوية وعمل برامج لتنمية مواهبهم.

اجتماع ادارتى بلبيس والعاشر من رمضان بوكيل اول الوزارة -فيتو
اجتماع ادارتى بلبيس والعاشر من رمضان بوكيل اول الوزارة -فيتو

 

برامج علاجية لضعاف القراءة والكتابة 

مع ضرورة  تحليل نتائج إختبار شهر أكتوبر  لجميع المراحل التعليمية ووضع برامج علاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة والرياضيات واللغة الانجليزية وتكليف معلمي هذه المواد بالتنفيذ تحت إشراف التوجيه المختص لكل مادة.

 

التوعية بأهمية المشروعات القومية الكبرى 

كما أشار وكيل أول الوزارة إلى  مواصلة إعداد فقرات اذاعية متنوعة لتوعية الطلاب بأهمية المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة إلى جانب التوعية بدور وتضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن  وعمل حملات لتنمية الوعي الطلابي بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة على البيئة من التلوث.

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تكليف المعلمين بالمتابعة الدورية لواجبات التلاميذ

 وفي ختام الاجتماع شدد وكيل أول الوزارة على تكليف المعلمين بالمتابعة المستمرة للواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية وحصر غياب الطلاب يوميا وجعل المدرسة مصدر جذب للطلاب ومنع كافة أشكال العنف، والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس.

 

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