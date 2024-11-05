جامعة بنها تشارك في المؤتمر الدولي السابع لضمان جودة التعليم

شارك وفد من جامعة بنها في فعاليات المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت عنوان " جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي" والذي افتتحه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وترأس المؤتمر الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة.

مشاركة الطلاب في ورش العمل بجامعة بنها

وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وضم وفد الجامعة كلا من الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والدكتورة فاطمة عبد الوهاب مدير التخطيط الإستراتيجي، وخبراء الجودة والتخطيط بالجامعة، وعدد من الطلاب.

وقال الدكتور محمدي غانم أنه تم استعراض الممارسات المتميزة في جامعة بنها في مجال ضمان الجودة والاعتماد، ومنها مقارنة مرجعية بين معايير الجودة المحلية والمعايير الأفريقية وذلك من خلال مشاركته ضمن ٤ مراكز على مستوى الجمهورية في البرنامج التدريبي الخاص بالمبادرة الأفريقية لتنسيق ضمان الجودة والاعتماد في القارة الأفريقية، لافتا إلي مشاركة الطلاب في ورش العمل الخاصة بهم والتي أكدت على معايير الجودة وأهمية ومردود الجودة على الطلاب خاصة المرتبطة بريادة الأعمال وآلياتها وإعداد وإدارة المشروعات الطلابية وربط هذه المشروعات بمتطلبات سوق العمل.

وأشارت الدكتورة فاطمة عبد الوهاب إلى أنه تم استعراض ممارسات الجامعة في مجال التخطيط الاستراتيجي، حيث تم تناول مؤشرات الأداء والمتابعة الالكترونية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة والكليات، وكيفية إدخال الأدلة والشواهد ونوعية التقارير التي يمكن استخراجها من نظام "أداء" للمتابعة الالكترونية.

يذكر أن المؤتمر ناقش العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بجودة التعليم المصري بجميع مراحله، وقضايا تدويل التعليم، ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين التعليم وضمان جودته، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال نظم الجودة والاعتماد.