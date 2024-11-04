تأجيل محاكمة شقيقين لاتهامهما بقتل شخص في القليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، تأجيل محاكمة شقيقين لاتهامهما بقتل شخص وشروعهما في قتل آخر بسلاح ناري "فرد خرطوش"، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليويية، لجلسة الغد للمرافعة.

الحكم علي شقيقين قتلا شخصا بالقليوبية



صدر القرار برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزى، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

أحالت النيابة العامة المتهمين:- "مؤمن أ ع ع " 20 سنة - عامل، و"سيف أع ع " 21 سنه المهنه: عامل، في القضية رقم 15650 / 2022 جنح الخصوص، والمقيدة برقم 3868 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، لأنهما في 15 / 11 / 2022 بدائرة قسم الخصوص - محافظة القليوبية قتلا المجني عليه محمود ح عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم، وقد أعدا لذلك سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" وتربصا للأخير حتى قام الأول بإطلاق عيار ناري صوبه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه الا أنه حاد عن الهدف وأصاب المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه شرعا في قتل المجني علية "أشرف محمد على" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله بأن أعدا لذلك سلاحا ناريًا فرد خرطوش حتى قام الأول بإطلاق عيار ناري صوبه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب إثر جريمتهما بفعل لا دخل لإرادتهما به وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنهما حازا وأحرزا سلاحًا ناريًا غير مششخن ( فرد خرطوش ) بغير ترخيص.

وأوضح أمر الإحالة أنهما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الإتمام السابق دون أن يكون مرخصًا لهما في حيازته أو إحرازه.

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