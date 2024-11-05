مؤشرات البورصة تتلون بالأخضر، أهم كواليس إدارة السيولة بسوق المال.. وخبير يكشف سر احتفاظ الشركات بالنقدية وعلاقتها بالديون قصيرة الأجل

البورصة المصرية، اتجهت الشركات المدرجة فى البورصة المصرية مؤخرا إلى الاحتفاظ بمزيد من السيولة النقدية لديها، حيث تتباين أهداف الشركات من هذه الاحتياطيات، ففى حين يرمى الكثير من الشركات إلى تأمين سيولة تحفظ لها مصروفاتها المستقبلية القريبة، يهدف البعض الآخر إلى تأمين مبلغ يتيح لها اقتناص الفرص الاستثمارية بشكل سريع حال توفرها دون اللجوء إلى تسييل موجوداتها، وهى العملية التى تستغرق وقتًا طويلًا وتكلفة إضافية، خاصة مع ارتفاع معدلات الفائدة مما يصعب من عملية الاقتراض البنكى مع ارتفاع تكلفته، حيث وصلت معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض نحو 27.25% و28.25% على التوالي.

احتفاظ الشركات بمعدلات سيولة مرتفعة أمر طبيعى لذلك السبب

ومن جانبه قال الدكتور نبيل فرج خبير اسواق المال: إن احتفاظ الشركات بمعدلات سيولة مرتفعة أمر طبيعى بسبب التحديات الاقتصادية التى ظهرت خلال العامين الماضيين من ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد وتيرة التضخم، حيث تشير التوقعات الآن إلى أن معدلات الفائدة فى مصر ستظل عند مستوياتها المرتفعة الحالية حتى العام المقبل.

وتابع قائلا: إن استخدامات السيولة عادة ما توجه لتوسعات استثمارية أو تغطية تكاليف تشغيلية والتى ارتفعت بدورها مع زيادة معدلات التضخم، مما يعنى احتياج أكبر للسيولة، موضحًا أن الشركات تضع فى اعتبارها التوترات فى المنطقة.



أسباب احتفاظ الشركات بالسيولة المرتفعة



وفي ذات السياق قال الدكتور محمد حسين نصر الدين خبير اسواق المال لــ “ فيتو ”: تعد أحد أسباب احتفاظ الشركات بالسيولة المرتفعة، هى الحماية ضد مخاطر التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، والتى قد تدفع بعض الشركات للبحث عن مصادر تمويل لاستيراد المواد الخام بسعر مرتفع، أو التوجه لاقتناص أى فرص تراجع فى أسعار بعض احتياجاتهم.

3 محاورفى عملية إدارة السيولة

كما حدد نصر الدين 3 محاور هامة يجب على الشركات مراعاتها فى عملية إدارة السيولة لديها:

1 - «تحمل المخاطر» حيث يجب على الأفراد والشركات تقييم مدى تحملهم للمخاطر عند تحديد المستوى المطلوب من السيولة.

2 - “تكلفة السيولة”، خاصة أن الحفاظ على مستويات عالية من السيولة يمثل تكلفة، لأنه قد يؤدى إلى انخفاض العائدات على الاستثمارات، ومن الضرورى تحقيق التوازن بين السيولة وتكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالنقد الخامل.

3 - «العوامل الخارجية»، التى تشمل تأثير الظروف الاقتصادية وديناميكيات الصناعة والمتطلبات التنظيمية بشكل كبير على السيولة، مؤكدة أنه يجب على الشركات النظر فى هذه العوامل الخارجية عند صياغة استراتيجيات إدارة السيولة الخاصة بهم.



بعض الشركات تحتفظ بجزء كبير من السيولة نتيجة لحجم ديونها قصيرة الأجل

وتابع حسين قائلا: إن الشركات التى لديها معاملات دولارية تحاول تحقيق التوازن فى النقدية لديها وتوفير العملة الأجنبية للاستفادة من فروق سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

أضاف أن بعض الشركات الأخرى تحتفظ بجزء كبير من السيولة نتيجة لحجم ديونها وخاصة قصيرة الأجل، مما يدفعها للاحتفاظ بجزء كبير لخدمة هذا الدين، كما استفادت بعض الشركات من رصيدها النقدى عن طريق الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت وخاصة قصيرة الأجل كأذون الخزانة، والتى مكنتها من تحقيق عائد مرتفع.

حركة المؤشرات جلسة اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% عند مستوى 30751 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% عند مستوى 38057 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% عند مستوى 13494 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% عند مستوى 8161 نقطة.

وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% عند مستوى 3175 نقطة.

المؤشر الرئيسي EGX30

على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعا عند المستوى 30751 نقطة بعد محاولات لاختراق مستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 32000 نقطة، وهو المستوى الذي إذا تم تخطيه يؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 35000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر الرئيسي.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر السبعيني جلسة اليوم على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعا عند المستوى 8161نقطة، بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 9000 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد الحالي، وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 9000و9500 و10000 نقطة من منظور قصير الأجل.