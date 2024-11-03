الأحد 03 نوفمبر 2024
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اقتصاد

هبوط مؤشر أسعار الفضة عالميا، الأونصة وصلت لـ كام؟

الفضة - فيتو
الفضة - فيتو

مؤشر الفضة ، هبط مؤشر الفضة بحركة التداولات العالمية اليوم، وترصد "فيتو" حركة مؤشر الفضة لحظيًّا، حيث تزايد اهتمام المصريين بالفضة، وتحتل مؤخرًا مكانة كبيرة على خريطة مدخراتهم. 

حركة مؤشر الفضة بالتداولات العالمية 

 جاء ذلك بعد الارتفاع القياسي في أسعار الذهب خلال حركة التعاملات، والذي أصبح الاستثمار فيه يتطلب ميزانية قد لا تكون متاحة لدى البعض لتصبح الفضة هي البديل المناسب في هذه الحالة وخلال السطور التالية نرصد أحدث الأسعار المحلية والعالمية بتداولات اليوم. 

اقرأ التالي: مؤشر الفضة يسجل مستويات قياسية

 

 

 

أسعار الفضة ( Silver ) بحركة التعاملات

الفضة (Silver) واحدة من المعادن الثمينة التي تجذب الاستثمارات والاهتمام في جميع أنحاء العالم وبما أن سوق الفضة يشهد تقلبات مستمرة في الأسعار، تعد متابعة التحركات الخاصة بأسعار الفضة أمرًا مهمًّا للمستثمرين وأصحاب الاهتمام بهذا المجال. 

وخلال السطور التالية تستعرض "فيتو" تحديثًا لحظيًّا لسعر الفضة (Silver) في مصر بحركة التعاملات. 

سعر أونصة الفضة 2024 

سجل مؤشر الفضة العالمي اليوم  نحو 32.45 دولار للأوقية. 

سعر الفضة النقية عيار 999

سجل سعر الفضة النقية عيار 999 اليوم نحو 52.83 جنيه. 

سعر الفضة عيار 958

سجل سعر الفضة البريطانية عيار 958 اليوم عند 49 جنيه. 

سعر الفضة عيار 925

سجل سعر الفضة الاسترليني عيار 925 اليوم نحو 48.86 جنيه. 

سعر الفضة عيار 916 

سجل سعر فضة العملات عيار 900 عند مستوى 48.43 جنيه. 

سعر الفضة عيار 800

سجل سعر فضة المجوهرات عيار 800 اليوم عند 42.30 جنيه.

 

 

 

 

تأثر سوق الفضة بعدة عوامل 

وتعتبر السوق المصرية من أهم الأسواق الناشئة في مجال التجارة والاستثمار، ومن المهم أن نلاحظ أن سعر الفضة في مصر يتأثر بعدة عوامل، مثل: 

  • العرض والطلب.
  • الأحداث الاقتصادية العالمية.
  • تقلبات سوق العملات.
الفضة - فيتو 
الفضة - فيتو 

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