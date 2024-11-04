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اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

التحليل الفنى، فيتو
التحليل الفنى، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بحركة تداولات جلسة اليوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر 2024.

حركة المؤشرات بجلسة اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024

  • ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75%  عند مستوى 31063 نقطة
  • وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88%  عند مستوى 8208 نقاط.
  • وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76%  عند مستوى 11408 نقطة
  • وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.8%  عند مستوى 3208 نقاط.

 

المؤشر الثلاثينى - فيتو 
المؤشر الثلاثينى - فيتو 

 

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 

 على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعا عند المستوى 31063 نقطة بعد محاولات لاختراق مستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 32000 نقطة، وهو المستوى الذي إذا تم تخطيه يؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 35000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر الرئيسي. 

 

المؤشر السبعينى - فيتو 
المؤشر السبعينى - فيتو 

التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

 على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر السبعيني جلسة اليوم على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعا  عند المستوى 8208 نقطة، بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 9000 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد الحالي، وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 9000و9500  و10000 نقطة من منظور قصير الأجل. 

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حركة المؤشرات بجلسة اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

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